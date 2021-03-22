Глава Президентского совета Ливии подтвердил соблюдение женевского соглашения

Триполи, 22 марта. Глава Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Ян Кубиш встретился с председателем Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи.

В переговорах также участвовали координатор представительства международной организации Ризден Зинга и заместители руководителя североафриканского ведомства Абдалла Хусейн аль-Лафи и Муса аль-Куни.

Аль-Манфи подтвердил, что переходная власть готова придерживаться соглашений, принятых на женевской конференции и заседаниях Совместного военного комитета «5+5». Стороны продолжат соблюдать режим постоянного прекращения огня и инициативы по централизации государственных институтов.

Ян Кубиш поздравил переходное Правительство национального единства с получением вотума доверия и официальным вступлением в полномочия. Он призвал новый исполнительный орган поддерживать стабильность в регионе, а также осуществить качественную подготовку президентских выборов, которые пройдут 24 декабря 2021 года.

В прошлом месяце глава Миссии ООН встретился с бывшим премьер-министром триполитанской власти Файезом Сарраджем. Словацкий политик отметил положительные результаты по урегулированию ливийского кризиса.

На данный момент экс-глава Правительства национального согласия обвиняется в десятках преступлений.



