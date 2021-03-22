Слова Меган Маркл и принца Гарри о «тайной свадьбе» назвали ложью

Лондон, 22 марта. Британские таблоиды назвали ложью слова Меган Маркл и принца Гарри о «тайной свадьбе», прозвучавшие в скандальном интервью телеведущей Опре Уинфри.

Герцог и герцогиня Сассекские утверждали, что тайно поженились за три дня до официального торжества. Регистрационное бюро Великобритании после громкого заявления супругов предоставило свидетельство о заключении их брака.

Согласно документу, принц Гарри и Маркл стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года. Именно в этот день состоялась публичная церемония в Виндзорском замке. Эксперты утверждают, что герцоги не могли сыграть свадьбу без определенного числа свидетелей и в месте, не подготовленном для заключения брака.

По их мнению, Маркл неправильно выразилась, а на самом деле «тайная свадьба», во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа, была репетицией перед настоящей церемонией, передает The Sun.

Герцогиня и ее супруг сделали в интервью Уинфри целый ряд шокирующих заявлений. Они упомянули о расизме, СМИ, которые создают «токсичную среду» контроля и страха, и проблемах с ментальным здоровьем.