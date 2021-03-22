Анна Седокова решила сменить фамилию

Москва, 22 марта. Популярная певица Анна Седокова планирует взять фамилию своего молодого мужа Яниса Тиммы, за которого вышла замуж в прошлом году.

Единственной сложностью для бывшей солистки группы «ВИА Гра» является необходимость поменять множество документов в разных странах. Но это все же не останавливает звезду сцены стать Тимма.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради поп-певицы баскетболист ушел из семьи. Пара сыграла свадьбу в сентябре прошлого года, церемония прошла скромно в кругу родных и близких.

У поп-исполнительницы подрастают трое детей. Наследники появились от разных мужчин. Дочь Алина родилась, когда артистка была замужем за футболистом Валентином Белькевичем. Второй ребенок, дочь Моника, у Седоковой появилась в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. В апреле 2017 года у знаменитости родился сын, которого она назвала Гектором. Его отцом стал бизнесмен Артем Комаров.

В прошлом месяце появились слухи, что знаменитость ждет четвертого ребенка. Поводом для сообщений стали романтическое стихотворение звезды и фото в купальнике. По мнению фолловеров, на кадре виден «округлившийся» живот певицы.