Юный гатчинец спас собаку, провалившуюся в люк на пятиметровую глубину

Гатчина, 22 марта. Домашний питомец провалился в открытый канализационный люк во время прогулки со своей несовершеннолетней хозяйкой.

Рядом с опасным местом не было выставлено никаких ограждений или предупреждающих знаков. Неравнодушные люди пришли на помощь животному, они принесли веревку и лестницу. Выяснилось, что в узкий колодец сможет проникнуть только молодой Матвей.

Смелого подростка обвязали веревками и спустили на пятиметровую глубину в зловонную яму. Операция прошла успешно, и спасенного домашнего питомца отдали взволнованной хозяйке. Причина, по которой пятиметровая яма оказалась открытой, неизвестна.

Росгвардеец спас семью с ребенком из охваченного огнем дома, сообщает ФАН.