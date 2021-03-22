Названы четыре продукта для снижения артериального давления

Лондон, 22 марта. Четыре продукта могут снизить повышенное артериальное давление из-за содержания в них вещества ресвератрол.

Это растительное соединение снижает артериальное давление, защищает от инсульта и сердечной недостаточности. Эксперимент проводили ученые Королевского колледжа Лондона на мышах и клетках человека. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Давление подопытных грызунов контролировалось в течение 15 дней. Выяснилось, что давление мышей, которые употребляли ресвератрол, понизилось на 20 миллиметров ртутного столба. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что это вещество расслабляет кровеносные сосуды. Ресвератрол содержится в красном вине, чернике, арахисе и красном винограде.

Ученые объяснили, почему некоторым людям может навредить популярный напиток — чай. В его составе есть теин, разновидность чайного кофеина. Горячий чай может спровоцировать повышение артериального давления в сосудах головного мозга и почек. Следует ограничить употребление чая тем, кто особо чувствителен к кофеину, считают специалисты.