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Зачем командование НАТО придумало «агрессию» со стороны РФ

Зачем командование НАТО придумало «агрессию» со стороны РФ

Агрессивные намерения России, о которых так много и настойчиво пишет иностранная пресса и которые активно комментируют западные политики и военные, почему-то не находят своего подтверждения в реальном мире.

Агрессия, существующая лишь в какой-то виртуальности Североатлантического Альянса и примкнувших к ним союзников, требует подтверждения своего реального существования. Этим неусыпно занимаются разведывательные структуры целого ряда государств, даже находящихся далеко за пределами прямого влияния РФ.

Разведка НАТО

Уже стало привычным, что в течение недели разведывательная авиация НАТО выполняет 3-4 десятка полетов у границ РФ. Для этого используются как пилотируемые самолеты, так и БПЛА.

Основной интерес разведка Альянса проявляет к двум так называемым зонам запрета доступа — Калининградской области и Республике Крым, где расположены российские военные оборонительные группировки. Они находятся на острие противостояния с НАТО, а западными военными воспринимаются как некие рубежи, с которых Россия может нанести удар.

Заявления НАТО о предстоящем «ударе Кремля по Европе» давно перестали быть редкостью. Например, недавно руководством Альянса были проанализированы учения, проведенные на территории Польши, на которых отрабатывалась оборона сувалкинского коридора.

Учения НАТО в Европе

После этого в прессу утекла информация о том, что имеющимися в Польше силами данное направление удержать невозможно.

Понятно, что, если бы результаты учений были обнадеживающими с военной точки зрения, тогда нельзя было бы просить у парламентариев увеличить военный бюджет. Зато теперь, «доказав», что российская армия прорвет фронт и безудержно покатится по Европе, дополнительные преференции просить можно, о чем в НАТО и поспешили заверить всех участников военного союза.

НАТО у российских рубежей

Рассмотрим активность НАТО у берегов Калининграда и Крыма на прошедшей неделе.

12 марта

Черное море, побережье Крыма и Краснодарского края «проинспектировали» воздушные разведчики НАТО.

Первым к российским границам подошел британский RC-135W, взлетевший с авиабазы Уоддингтон, расположенной неподалеку от Лондона. Самолет числится за 51-й авиаэскадрильей (51 Squadron RAF). Всего королевские ВВС имеют три таких самолета, полученные из США.

RC-135W

RC-135W пролетел над Украиной и далее уже над Черным морем, не входя в воздушное пространство России. Он прошел вдоль границы, собирая информацию имеющимся на борту разведывательным оборудованием.

В основном такие самолеты получают «радиоэлектронную картинку», записывая источники радиоэлектронного излучения, работающие на российской территории. Это могут быть сигналы радиолокационных станций (как военных, так и гражданских), работа FM-станций и иного схожего оборудования, информация о котором может представлять интерес для разведки НАТО.

Следом за «британцем» к Крыму подошел американский разведывательный самолет RC-135V (принадлежащий 55-му авиакрылу), который за несколько часов до этого взлетел с авиабазы Суда-Бэй, расположенной на острове Крит. Он так же, как и его британский коллега, занялся радиоэлектронным исследованием российского побережья.

Самолет-разведчик RC-135V

14 марта

Разведку территорий Крыма провел британский RC-135W, взлетевший с авиабазы Уоддингтон.

15 марта

Российский полуостров и побережье Краснодарского края изучал американский RC-135V. В этот же день неподалеку от Калининграда в воздухе курсировал разведывательный самолет ВВС Швеции, прибывший с авиабазы Линчепинг.

16 марта

ВВС США вновь провели разведку Крыма с помощью самолета RC-135V, взлетевшего с авиабазы Суда-Бэй, и беспилотного стратегического разведчика RQ-4B, поднявшегося с авиабазы Сигонелла, которая расположена на острове Сицилия в Италии.

Отработав по Крыму, беспилотник продолжил свое дело уже вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Американский разведывательный самолет

18 марта

Британский RC-135W, взлетевший с авиабазы Уоддингтон, пройдя через воздушное пространство Украины, «инспектировал» Крым.

В это же время небо у Калининграда рассек разведывательный самолет EP-3C, принадлежащий ВВС Германии. Он прошел всего в 9 км от территориальных вод России. У побережья Крыма 20 марта снова работает американский RC-135V, взлетевший с авиабазы Суда-Бэй.

Военные НАТО на авиабазе

Хочется отметить, что самолеты RC-135V/W — это четырехмоторные машины, соразмерные пассажирским лайнерам типа Boeing 747, весьма немаленьких размеров и соответственно, потребляющих большое количество топлива.

При этом на разведку они летают с завидной регулярностью, для чего требуется уходить от своих авиабаз на дальность почти 2500 км только в один конец, плюс барражирование в районе выполнения боевой задачи и дорога назад. Итого они преодолевают порядка 6 тысяч километров.

Зачем Альянсу искать «агрессию РФ»

Неизвестно, какие результаты они привозят в соответствующие структуры, однако хочется отметить, что безотносительно своей эффективности разведывательную деятельность всегда можно активизировать демонстративно, чтобы показать «заинтересованным лицам» напряженную работу «по вскрытию подготовки российской агрессии».

Командование НАТО придумало «агрессию» со стороны РФ

Получается картина «от обратного»: фактом подготовки «российской агрессии» становится не сама подготовка, а лишь демонстративная активность разведки: мол, «мы же летаем туда, значит, там что-то есть».

А на вопрос, что же там обнаружено, всегда можно сослаться на секретность. И это не помешает попросить прибавки в военный бюджет: «ну вы же видите, как часто мы летаем, значит, это неспроста». Так и живем: если нет российской агрессии, значит, ее нужно придумать и как-то показать.

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