Зачем командование НАТО придумало «агрессию» со стороны РФ

Агрессивные намерения России, о которых так много и настойчиво пишет иностранная пресса и которые активно комментируют западные политики и военные, почему-то не находят своего подтверждения в реальном мире.

Агрессия, существующая лишь в какой-то виртуальности Североатлантического Альянса и примкнувших к ним союзников, требует подтверждения своего реального существования. Этим неусыпно занимаются разведывательные структуры целого ряда государств, даже находящихся далеко за пределами прямого влияния РФ.

Разведка НАТО

Уже стало привычным, что в течение недели разведывательная авиация НАТО выполняет 3-4 десятка полетов у границ РФ. Для этого используются как пилотируемые самолеты, так и БПЛА.

Основной интерес разведка Альянса проявляет к двум так называемым зонам запрета доступа — Калининградской области и Республике Крым, где расположены российские военные оборонительные группировки. Они находятся на острие противостояния с НАТО, а западными военными воспринимаются как некие рубежи, с которых Россия может нанести удар.

Заявления НАТО о предстоящем «ударе Кремля по Европе» давно перестали быть редкостью. Например, недавно руководством Альянса были проанализированы учения, проведенные на территории Польши, на которых отрабатывалась оборона сувалкинского коридора.

После этого в прессу утекла информация о том, что имеющимися в Польше силами данное направление удержать невозможно.

Понятно, что, если бы результаты учений были обнадеживающими с военной точки зрения, тогда нельзя было бы просить у парламентариев увеличить военный бюджет. Зато теперь, «доказав», что российская армия прорвет фронт и безудержно покатится по Европе, дополнительные преференции просить можно, о чем в НАТО и поспешили заверить всех участников военного союза.

НАТО у российских рубежей

Рассмотрим активность НАТО у берегов Калининграда и Крыма на прошедшей неделе.

12 марта

Черное море, побережье Крыма и Краснодарского края «проинспектировали» воздушные разведчики НАТО.

Первым к российским границам подошел британский RC-135W, взлетевший с авиабазы Уоддингтон, расположенной неподалеку от Лондона. Самолет числится за 51-й авиаэскадрильей (51 Squadron RAF). Всего королевские ВВС имеют три таких самолета, полученные из США.

RC-135W пролетел над Украиной и далее уже над Черным морем, не входя в воздушное пространство России. Он прошел вдоль границы, собирая информацию имеющимся на борту разведывательным оборудованием.

В основном такие самолеты получают «радиоэлектронную картинку», записывая источники радиоэлектронного излучения, работающие на российской территории. Это могут быть сигналы радиолокационных станций (как военных, так и гражданских), работа FM-станций и иного схожего оборудования, информация о котором может представлять интерес для разведки НАТО.

Следом за «британцем» к Крыму подошел американский разведывательный самолет RC-135V (принадлежащий 55-му авиакрылу), который за несколько часов до этого взлетел с авиабазы Суда-Бэй, расположенной на острове Крит. Он так же, как и его британский коллега, занялся радиоэлектронным исследованием российского побережья.

14 марта

Разведку территорий Крыма провел британский RC-135W, взлетевший с авиабазы Уоддингтон.

15 марта

Российский полуостров и побережье Краснодарского края изучал американский RC-135V. В этот же день неподалеку от Калининграда в воздухе курсировал разведывательный самолет ВВС Швеции, прибывший с авиабазы Линчепинг.

16 марта

ВВС США вновь провели разведку Крыма с помощью самолета RC-135V, взлетевшего с авиабазы Суда-Бэй, и беспилотного стратегического разведчика RQ-4B, поднявшегося с авиабазы Сигонелла, которая расположена на острове Сицилия в Италии.

Отработав по Крыму, беспилотник продолжил свое дело уже вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.

18 марта

Британский RC-135W, взлетевший с авиабазы Уоддингтон, пройдя через воздушное пространство Украины, «инспектировал» Крым.

В это же время небо у Калининграда рассек разведывательный самолет EP-3C, принадлежащий ВВС Германии. Он прошел всего в 9 км от территориальных вод России. У побережья Крыма 20 марта снова работает американский RC-135V, взлетевший с авиабазы Суда-Бэй.

Хочется отметить, что самолеты RC-135V/W — это четырехмоторные машины, соразмерные пассажирским лайнерам типа Boeing 747, весьма немаленьких размеров и соответственно, потребляющих большое количество топлива.

При этом на разведку они летают с завидной регулярностью, для чего требуется уходить от своих авиабаз на дальность почти 2500 км только в один конец, плюс барражирование в районе выполнения боевой задачи и дорога назад. Итого они преодолевают порядка 6 тысяч километров.

Зачем Альянсу искать «агрессию РФ»

Неизвестно, какие результаты они привозят в соответствующие структуры, однако хочется отметить, что безотносительно своей эффективности разведывательную деятельность всегда можно активизировать демонстративно, чтобы показать «заинтересованным лицам» напряженную работу «по вскрытию подготовки российской агрессии».

Получается картина «от обратного»: фактом подготовки «российской агрессии» становится не сама подготовка, а лишь демонстративная активность разведки: мол, «мы же летаем туда, значит, там что-то есть».

А на вопрос, что же там обнаружено, всегда можно сослаться на секретность. И это не помешает попросить прибавки в военный бюджет: «ну вы же видите, как часто мы летаем, значит, это неспроста». Так и живем: если нет российской агрессии, значит, ее нужно придумать и как-то показать.