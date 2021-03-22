Максим Галкин в черной маске объявил о возобновлении гастролей

Москва, 22 марта. Юморист и телеведущий Максим Галкин сообщил поклонникам радостную новость: он возобновляет гастрольную деятельность после долгого перерыва.

Пандемия коронавируса спутала все планы знаменитостей. Вот и Галкину пришлось отказаться от «живого» общения с фанатами и окунуться в семейно-бытовые дела.

Постепенно в городах России отменяют или смягчают ограничительные меры. И Галкин решил этим воспользоваться.

В социальной сети Instagram артист эстрады опубликовал селфи, на котором запечатлен черной шапке и маске на лице такого же цвета.

«На гастроли! Не прошло и года», — объявил он.

Галкину теперь придется оставить на какое-то время знаменитую жену Аллу Пугачеву и двойняшек Лизу и Гарри. Но он, судя по посту, рад возвращению к работе. Счастливы и его фанаты. Они осыпали юмориста словами благодарности и приглашениями приехать с концертами в их города.

Телеведущий ранее вступился за супругу перед актером Алексеем Веселкиным. Тот заявил, что Пугачева, как и другие звезды, в девяностые выступала под фонограмму.