«Будь ты проклят»: топ-5 историй о конфликтных пассажирах такси

После годовой самоизоляции нервы у всех на пределе, поэтому даже профессия водителя такси стала довольно опасной. В Сети участились истории о неадекватных пассажирах, которые устраивают скандалы и ведут себя, мягко говоря, некрасиво.

Нижний Новгород

Два дня назад в Нижнем Новгороде пассажирка вызвала такси, но не уточнила, что с ней поедут трое детей, которым нужны автокресла. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний № 1». Поскольку за нарушение ПДД грозит штраф, который водитель такси должен будет заплатить из своего кармана, мужчина отказался везти детей без автокресел. Но после натиска боевой женщины, которая сказала, что заплатит штраф, если их остановят, таксист все-таки повез многодетную мать в назначенное место.

Несмотря на это он все равно получил в свою сторону шквал негодования от пассажирки.

«Будь проклят! Чтоб ты сдох, мразь! Чтоб ты в аварию попал, чтоб тебе все ноги переломало, чтоб твои родители сдохли!» — крикнула женщина, когда выходила из машины.

Москва

Еще один случай произошел в октябре 2020 года в Москве. Тогда женщина закатила истерику водителю такси из-за того, что тот встал в пробку. Об этом сообщило издание Одинцово-ИНФО. Как оказалось, мужчина ждал 10 минут, пока пассажирка выйдет из дома, несмотря на это именно он оказался виноватым, что она опаздывала.

Плача, женщина угрожала водителю, что тот никогда не сможет работать в такси.

«Какие твари все-таки попадаются. Перейдите на выделенную. Что вы сделали? Куда вы встали в пробку? Я вам объясняю, что мне нельзя опоздать! Вы что, сумасшедший, что ли? Вы просто тварь, потому что такси едет по выделенной», — заявила женщина.

Еще один случай в столице произошел в феврале 2020 года. Тогда фитнес-тренер Яна Данькова устроила истерику из-за того, что за ожидание ей пришлось доплачивать 57 рублей. Об этом стало известно из Telegram-канала 360. Такой исход не понравился пассажирке, и она в течение всей поездки оскорбляла водителя. Все хорошо запомнили фразу: «Вези меня, мразь».

Из-за того что таксист отказывался везти неадекватную девушку, она начала наносить ему удары. Инцидент быстро разлетелся в Сети и стал всенародным мемом. Мем смешной, конечно, но ситуация страшная.

Подмосковье

Прошлый год действительно богат на такие инциденты. В декабре водитель такси не успел тронуться с места, как девушка начала ругаться матом, после чего за отказ продолжать поездку мужчина получил по лицу. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Пассажирка 14 раз спросила у водителя: «В чем ваша проблема?» — в процессе нанесения ударов, а когда увидела, что на телефоне мужчины работает камера, отобрала у него компромат.

Новочебоксарск

В феврале этого года в Новочебоксарске пассажирка сбежала от таксиста, сообщало издание «Про Город». Женщина не заплатила за поездку, сумма которой составила 243 рубля. На видео, снятое таксистом, видно, что женщина находится в алкогольном опьянении.

Пассажирку возмущает просьба водителя, и она отказывается давать деньги. При этом женщина нецензурно выражалась и пыталась выхватить телефон из рук водителя.

Ранее был составлен портрет среднестатистического российского таксиста.