Депутат Романов призвал выплачивать компенсации семьям погибших сотрудников ФСИН

Москва, 22 марта. Родные погибших работников ФСИН должны получать ежемесячные выплаты, считает Михаил Романов. Этот вопрос неоднократно поднимался ранее.

Депутат Госдумы Михаил Романов в интервью ФАН высказался в пользу введения ежемесячных компенсаций семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, которые погибли из-за травм, полученных при исполнении обязанностей.

Политик отметил, что работники ФСИН имеют «не так много социальных гарантий», несмотря на тяжелые условия труда с постоянным риском для жизни. Романов добавил, что вопрос о введении выплат неоднократно поднимался ранее.

«Конечно ни одна сумма не восполнит потерю близкого человека, но то, что их необходимо поддерживать это факт», — пояснил он

Недавно ФАН сообщал о конфликте в СИЗО «Водник», разразившемся между заключенными и членами администрации.