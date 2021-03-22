Дочь Юдашкина рассказала о состоянии онкобольного кутюрье

Гонконг, 22 марта. Дочь знаменитого художника-модельера Валентина Юдашкина Галина рассказала, в каком состоянии находится ее тяжелобольной отец.

Юдашкин вот уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием — раком пищевода. О страшном диагнозе знаменитый кутюрье узнал в 2016 году. На некоторое время он пропал из поля зрения общественности, но в последние месяцы стал изредка выходить в свет.

Дочь модельера живет в Китае с мужем Петром Максаковым и сыновьями Анатолием и Аркадием. Она является художественным руководителем Дома моды Юдашкина, креативным директором бренда детской одежды Yudashkin Kids и совладелицей салона красоты Get Ready.

По словам Юдашкиной, ее звездный отец чувствует себя отлично и находится в рабочем настроении.

«На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется», — передает ее слова PEOPLETALK.

Заслуженный деятель искусств РФ в феврале впервые подробно рассказал о борьбе со страшным заболеванием. После прохождения курса лечения он старается тщательно следить за своим здоровьем.