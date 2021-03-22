Московские банки переманивают IT-специалистов из регионов

Москва, 22 марта. Региональные банки сталкиваются с кадровым голодом, потому что московские конкуренты перекупают IT-специалистов.

Из-за повсеместного внедрения удаленной работы для работодателей стали яснее перспективы такого сотрудничества. Больше других это затронуло IT-сектор. В банковской сфере стали активнее приглашать IT-специалистов из других городов.

Чаще всего это делают московские банки, поскольку они превосходят зарплатные ожидания работника из другого города России, даже снизив заработную плату. В HeadHunter отметили, что доля приглашений на удаленную работу в московской IT-сфере превышает 70%, сообщает «Коммерсантъ».

Это привело к кадровому голоду в местных банках, которые не могут теперь найти сотрудников. Штатные IT-работники стали требованием регулятора, потому что Центробанк настаивает, чтобы внутри банков реализовывались собственные решения по информационной безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о влиянии пандемии на другие сферы экономики.