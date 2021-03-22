В Болгарии признали технологическое превосходство подлодок ВМФ РФ над радарами НАТО

София, 22 марта. Болгарские пользователи Сети активно обсуждают недавний эпизод в Средиземном море, во время которого российская дизельная подлодка ускользнула от наблюдения эскадры НАТО.

Об этом пишет «НьюИнформ», ссылаясь на комментарии к статье болгарского издания «Факти» и многочисленные публикации в местных сегментах социальных сетей. Болгарские жители удивлены эффективностью действий российской субмарины «Ростов-на-Дону», построенной по знаменитому проекту «Варшавянка».

Экипаж российской подлодки сумел выскользнуть из-под плотного наблюдения целой группы кораблей Альянса с множеством радаров, которые уже неделю не могут обнаружить «Ростов-на-Дону», восхищаются болгарские пользователи. При этом лодке удается поддерживать связь с командованием Черноморского флота, отмечают комментаторы.

Ранее сообщалось о большом беспокойстве США в связи со строительством модернизированных российских АПЛ «Борей». О поступлении в боевой состав ЧФ РФ новых ракетных кораблей информировал RT.