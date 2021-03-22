Валерия покорила фанатов длинными ногами в платье с экстремальным вырезом

Москва, 22 марта. Певица Валерия порадовала поклонников новым снимком. На своей странице в соцсети Instagram она разместила обворожительный кадр, на котором позирует в вечернем платье.

Знаменитость выбрала черное длинное платье с экстремальным вырезом и белым легким воротником вокруг ключиц. Из аксессуаров на звезде сцены был комплект из серег и кольца, а также часы и белоснежная сумка. На ногах у нее были трендовые черные туфли с прямоугольным носом.

Артистка сидит на диване и кокетливо смотрит в сторону. Она выбрала весьма соблазнительную позу, которая демонстрирует все прелести ее фигуры, особенно стройные длинные ноги.

Фотография 52-летней певицы произвела фурор в Сети. Поклонники, не сдержав эмоций, оставили сотни комплиментов в комментариях под снимком. Они отметили и фигуру артистки, и внешний вид.

«Вы, конечно, просто фантастически выглядите»; «Валерия — сама грация»; «Какая вы красивая»; «Ножки», — покорила Валерия интернет-пользователей.

В этом году артистка впервые стала бабушкой. Сын звезды Арсений и его супруга в январе преподнесли родителям подарок — внучку. Девочку назвали Селин. Валерия с большим удовольствием нянчится с малышкой.