Группа из 15 человек могла попасть под лавину в Мурманской области

Мурманск, 22 марта. Около 15 человек могли попасть под сошедшую в Мурманской области лавину, заявил глава Оленегорска Олег Самарский.

Пока непонятно, какой именно тропой передвигалась группа путешественников, среди которых также могут быть дети. На месте схода лавины работают мончегорские спасатели. В общей сложности на место происшествия направились 53 спасателя и 18 единиц техники, в том числе кинологический расчет.

В трех районах на юге Сахалина ранее объявили режим повышенной опасности из-за возможного схода лавин. Речь идет о Холмском, Долинском городских округах, а также о Южно-Сахалинске.