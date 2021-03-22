Взрывы в Злитене и 20 преступлений Эрдогана — что произошло в Ливии 22 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 22 марта 2021 года.

Происшествия

Серия взрывов зарегистрирована на юге города Злитен в муниципалитете Мисурата. Местные жители предположили в соцсетях, что это авиаудар. Подтверждения их информации пока нет.

#زليتن

سماع عدة انفجارات في جنوب مدينة زليتن ويرجح انها قصف طيران. — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 22, 2021

Управление центральной поддержки Триполи усилило патрулирование в районах Айн Зара и Вади ар-Рабиа. Соответствующее распоряжение подписали представители МВД нового Правительства национального единства.

Главная задача правоохранителей состоит в обеспечении безопасности граждан и поддержании порядка на улицах столицы.

Полицейские задержали членов банды угонщиков в районе Аль-Фувайхат города Бенгази. Злоумышленники в ближайшее время предстанут перед судом.

أمن بنغازي: ضبط عصابة تمتهن سرقة السيارات في الفويهات https://t.co/gRTLXFLJ24 — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) March 22, 2021

Более четырех километров высоковольтных проводов похитили в окрестностях города Злитен, муниципалитета Мисурата. Информацию подтвердили специалисты General Electricity Company.

Сотни жилых домов, больницы и административные здания остались без электричества.

Житель Бенгази запечатлел, как злоумышленник срезает электрический провод со столба уличного освещения. Видео он опубликовал в Сети.

شاهد | أحد المواطنين في مدينة #بنغازي يوثق سرقة أسلاك الكهرباء من أعمدة الإنارة "وسط النهار والقايلة"#ليبيا pic.twitter.com/JsOTliRPJd — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 22, 2021

Политика

Международный уголовный суд Гааги приступил к рассмотрению иска против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и бывшего премьера триполитанского правительства Файеза Сарраджа.

Их обвиняют в геноциде, убийствах мирных граждан, подстрекательстве к вооруженному конфликту и других действиях, направленных против человечности. Всего приводится 20 уголовных статей.

В суд обратились активисты «Ливийской организации жертв терроризма и экстремизма» в сотрудничестве с Афро-азиатским исследовательским консультативным центром. С конца 2019 года они собирали доказательную базу незаконных действий, направленных против жителей трех регионов страны — Киренаики, Триполитании и Феццана.

Спикер Палаты представителей Агила Салех прибыл в Каир, чтобы встретиться с официальными лицами Египта. Политик намерен обсудить ряд важных вопросов, среди которых — пути восстановления государства, стимулирование экономики, сельского хозяйства, торговли и вывод протурецких наемников.

المستشار عقيلة صالح يصل إلى القاهرة لبحث القضايا المشتركة https://t.co/dc0b0OivqX — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) March 22, 2021

Проведение президентских выборов требует внесения поправок в Конституционную декларацию, заявил глава Высшей избирательной комиссии Имад Саих.

По его словам, действующий закон представляет собой неполную законодательную базу для голосования, что может привести к различным нарушениям.

السايح: المفوضية تخطط للإستحقاقات المقبلة إفتراضيًا بسبب عدم وضوح نوع العملية الانتخابية التي ستنفذها. #ليبيا #المرصد https://t.co/rG2OnGd5Cd — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 22, 2021

Экономика

Глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла встретился с представителями молодежи города Зилла. Они обсудили проблемы, с которыми сталкивается населенный пункт, а также трудности обеспечения месторождений природных ресурсов в регионе.

«صنع الله»: أنا مهتم بتدريب شباب شركات النفط #الساعة24https://t.co/R3Xs21xATp — الساعة 24 (@alsaaa24) March 22, 2021

Общество

Министерство здравоохранения переходного правительства Ливии направило несколько медицинских бригад на юг страны для оказания необходимой помощи.

Врачи передвигаются от одного населенного пункта к другому, где обследуют местных жителей на наличие заболеваний, включая коронавирус.

Издание «Аль-Джамахирия» продолжает обновлять данные «Обратного отсчета до президентских выборов». До общенационального мероприятия осталось 277 дней.