Малахов назвал Аршавина «ублюдком» из-за отношения к тяжелобольной экс-жене

Москва, 22 марта. Телеведущий Андрей Малахов жестко высказался о футболисте Андрее Аршавине, который отказался помогать тяжелобольной бывшей жене Алисе Казьминой.

Малахов в шоу «Прямой эфир» показал шокирующие кадры с журналисткой, страдающей от аутоимунного некроза. Страшное заболевание изуродовало лицо Казьминой, она находится в больнице в тяжелом состоянии, перенесла кому.

При этом Аршавин не только не помогает бывшей возлюбленной финансово, но и выгоняет мать своей дочери Есении из дома. Малахов не сдержался и назвал футболиста «ублюдком» из-за такого отношения к тяжелобольной экс-жене. По его мнению, спортсмену нельзя доверять воспитание детей.

«Аршавин являлся лицом сборной России, он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он может научить? Он ублюдок», — заявил телеведущий на канале «Россия-1».

Финансовую помощь Казьминой оказывает ее первый муж, передает «Вечерняя Москва». Сама журналистка считает, что ее заболевание связано с порчей, которую навела бывшая свекровь. Она уверена, что именно мать Аршавина повлияла на их брак.