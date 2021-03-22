Аэробус из США прервал полет из-за откушенного уха пассажира

Вашингтон, 22 марта. Экипаж летательного аппарата компании United Airlines принял решение об экстренной посадке из-за драки в салоне.

Полиция штата Южная Каролина приехала в аэропорт города Чарлстон после сообщения о потасовке. Офицеры поднялись на борт воздушного судна и задержали виновника события. Ему связали руки за спиной с помощью ремня и жгутов, сообщает издание USA Today.

Один из пострадавших рассказал о том, что злоумышленник попросил у персонала воды, достал из своего багажа предметы, похожие на таблетки, и отправился с ними в туалет. После возращения мужчина оказался в возбужденном состоянии. Вскоре дебошир стал метаться и кричать, а также разбил одному из пассажиров очки и нанес ему рваную рану уха. Сидевший за агрессором человек решил вмешаться и получил удар в нос. Также хулиган напал на еще одного участника события, нанеся ему травму в область височной доли.

Полиция уже арестовала предполагаемого преступника по подозрению в хранении и распространении метамфетамина. Запрещенное вещество нашли у мужчины в кармане.

Пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете Сочи — Новосибирск, сообщал ФАН. Пьяный мужчина кидался в членов экипажа и пассажиров стаканчиками и нецензурно выражался.