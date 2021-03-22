Вирусологи обнаружили британский штамм SARS-CoV-2 у кошек и собак

Лондон, 22 марта. Британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили вирусологи у кошек и собак в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки.

Вирусологи исследовали восемь кошек и три собаки с симптомами, характерными для коронавируса у людей. Исследования показали, что в организме животных присутствует вирус SARS-CoV-2, точнее, его штамм B.1.1.7.

Поводом для исследования стал рост заболеваемости миокардитом у домашних животных, который совпал с обнаружением нового штамма коронавируса в стране. Вирусологи предположили, что между этими событиями может быть связь.

Из семи животных, прошедших тест на полимеразную цепную реакцию, три из них оказались с положительными результатами на коронавирус варианта B.1.1.7. Два животных имели антитела к вирусу. Подобные случаи зафиксированы в США.

Зараженные животные являются бессимптомными носителями вируса, предположили ученые и заверили, что домашние питомцы не играют существенной роли в распространении коронавируса. В дальнейшем будет проводиться исследование с учетом постоянных мутаций SARS-CoV-2.

Ранее коронавирус обнаружили у кошки в Италии. Симптомы у кота проявились спустя десять дней после начала болезни хозяев.