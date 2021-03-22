Акция протеста в Бристоле превратилась в мятеж с поджогами и погромами

Лондон, 22 марта. Жители Бристоля выступили против закона о расширении полномочий полиции. Мирная акция британцев превратилась в настоящий бунт с поджогами и погромами.

Улицы Бристоля превратились в настоящее поле боя, когда на них вышли тысячи протестующих британцев. Акция протеста была направлена против законопроекта «О полиции, преступности, вынесении приговоров и судах» и сопровождалась погромами и поджогами полицейских машин. О трансформации мирного протеста в бунт сообщает Daily Mail.

Противостояние привело к тому, что протестующие разбили окна полицейского участка и подожгли полицейские машины. Законопроект, который так взволновал британцев, по их мнению, даст полиции больше полномочий навязывать условия ненасильственным протестам, в том числе за то, что они «слишком шумные». В настоящий момент нормативный акт прошел второе чтение, несмотря на общественную оппозицию и возражение лейбористских депутатов. Напомним, что в соответствии с коронавирусными ограничениями сейчас любые большие собрания в Англии запрещены.

Шесть полицейских получили серьезные ранения в результате инцидента в Бристоле. Всего на акции протеста собрались около 5 тыс. активистов, чтобы выступить против расширения полномочий полиции в области митингов и демонстраций.

«То, что начиналось как мирный протест, превратилось небольшим меньшинством в жестокие беспорядки», — заявили в правоохранительных органах.

По словам стражей порядка, нескольким их сослуживцам, предположительно, сломали руки и ребра, полицейских госпитализировали. Правоохранители сравнили бесновавшееся сборище с толпой животных, которые наносят увечья представителям общественности и ущерб собственности.

Мэр Бристоля Марвин Рис осудил насилие, которое омрачило протест против законопроекта «О полиции, преступности, вынесении приговоров и судах». По словам градоначальника, беспорядки не отменят принятия закона, а, наоборот, способствуют скорейшему его принятию.