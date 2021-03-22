Ветеринары выпустили руководство по распознаванию стресса у собак

Москва, 22 марта. Некоторые неочевидные симптомы могут свидетельствовать о наличие стресса у собаки, рассказали ветеринары из благотворительного фонда защиты животных «Синий крест».

Признаки тревоги у питомца легко пропустить или можно неправильно истолковать. Например, если собака зевает или не ест, человек предполагает, что питомец устал или не голоден. На самом деле эти факторы указывают на стресс у животного. Ветеринары «Синего креста» выпустили руководство для выявления тревожного состояния у собак.

Владельцам животных следует обратить внимание на такие вещи, как постоянная зевота, чрезмерная одышка, ходьба взад и вперед, облизывание губ, прижатые уши, расширенные зрачки и поднимание лап вверх. Более серьезными признаками являются потеря аппетита, агрессия, дрожь и диарея. Побороть стресс поможет общение и игры с четвероногим другом.

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