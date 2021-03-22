Ребенок появился на свет в подъезде тульской многоэтажки

Тула, 22 марта. Бригаде тульской скорой помощи пришлось проявлять профессионализм в экстремальной ситуации. Медики буквально воплотили в реальность мнение о том, что дававший клятву Гиппократа должен быть готов применить свои знания в любой обстановке.

Бригада «скорой» в Туле прибыла на вызов. Поступила информация, что у женщины начинались роды, требовалась срочная госпитализация. Успев прибыть в кратчайшие сроки по указанному адресу, медики повели роженицу в автомобиль. Но схватки начались уже в подъезде, по пути от квартиры в медицинский транспорт.

В ситуации, когда от правильности решения могла зависеть жизнь женщины и ребенка, фельдшер Татьяна Минакова и медсестра Дарья Денисова стали принимать роды на месте. Все завершилось хорошо.

В Министерстве здравоохранения Тульской области отмечают, что так называемые домашние роды в регионе время от времени все же фиксируются. 1-2 раза в месяц медикам области приходится сталкиваться с подобными ситуациями.

«На такой случай все бригады оснащены специальными укладками – родовыми сумками, чтобы можно было принять роды и оказать необходимую помощь маме и ребенку», – рассказали в региональном Минздраве.

Мама и малыш, появившийся на свет с помощью медиков в подъезде многоквартирного дома, были доставлены в перинатальный центр.