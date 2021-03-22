Минобороны Литвы разрабатывает стратегию по привлечению солдат на службу

Вильнюс, 22 марта. Литовская армия должна «стать привлекательной с точки зрения прохождения военной службы», заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В Литве активно обсуждают проект поправок к закону «Об организации системы национальной обороны и военной службы». Литовский министр обороны считает, что армия страны должна стать «привлекательной». Анушаускас возмущен, что на военную службу почти никто не хочет идти и она крайне непопулярна. Из-за этого Вильнюсу пришлось вернуть обязательный призыв, так как войска из добровольцев знатно поредели.

Минобороны Литвы решил заманивать на службу при помощи «бонусов». Например, предлагается повысить компенсацию за аренду жилья для военнослужащих. Кроме этого, планируется выплачивать компенсации за проезд на службу.

«Наша армия уже сейчас может защитить страну и граждан. Но моя цель – чтобы за четыре года наши вооруженные силы стали еще сильнее, и чтобы доверие общества к армии и национальное обороне существенно повысилось», - прокомментировал глава Минобороны Литвы.

Анушаускас заявил, что гражданская оборона в Литве «остается серой зоной», и необходимо поднимать вопросы военной службы в системе образования. Парламентарии планируют принять соответствующую стратегию осенью 2021 года на сессии Сейма.

Ранее сообщалось, что Литва вынуждена подчиняться США, так как целиком зависит от Вашингтона в сфере военной безопасности. А RT пишет, что на встрече послов ЕС Вильнюс заявил, что диалог с Россией возможен только после полной реализации Минских соглашений.