Новую потенциальную «колыбель жизни» обнаружили на спутнике Сатурна

Москва, 22 марта. Крупнейший спутник планеты Сатурн может стать новой колыбелью зарождающегося существования — планетологи предположили, что на Титане возможна жизнь.

Химический состав Титана уникален, его поверхность покрыта органическими углеродами, а под ледяной коркой скрывается океан.

Недавно ученые предположили, что ледяной Титан может нагреваться при столкновении с астероидом или кометой. В кратерах после столкновения могут смешиваться вода и органика, нагревая их. Это может быть идеальным местом для зарождения новой жизни.

Водный слой Титана расположен на 100 километров ниже его коры, специалисты ранее не могли определить, может ли метеорит или астероид проломить такую толщину и перемешать органику с водой. Смоделировав удар, приведший к образованию кратера Менрва, специалисты пришли к выводу, что такое возможно.

В дальнейшем планетологи планируют подробно изучить другие кратеры Титана. В 2027 году планируется запуск беспилотного аппарата Dragonfly, который прибудет на Титан в 2036 году и приземлится у кратера, пригодного для исследования.

Ранее ученые обнаружили на другом спутнике Сатурна вещество гидразин, которое используется как ракетное топливо. Специалисты изучают вероятные способы попадания на Рею несвойственного ему компонента.