Ветеран ФСИН обвинил авторов блога Навального в Instagram во лжи о «робах на снегу»

Ведущие Instagram-блога осужденного Алексея Навального продолжают лгать о порядках в его колонии. В частности, заключенные, якобы выведенные «в черных тюремных робах» на снег у барака, — это откровенное вранье. Об этом в интервью ФАН заявил полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко.

«При минусовой температуре никто заключенных из помещения в робах не выведет. В противном случае колонию ждет проверка и, если факт истязания подтвердится, — серьезные меры по наведению порядка в пенитенциарном учреждении, вплоть до уголовной ответственности виновных», — пояснил Макеенко.

Полковник сообщил, что согласно пункту 25 главы VI приказа Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 года №295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», в установленное распорядком дня время осужденные выстраиваются поотрядно, побригадно в отведенных местах для развода на работу и вывода с работы. При разводе на работу проверяется, все ли осужденные обуты и одеты по сезону и в установленной форме. Лица, одетые не по форме, возвращаются для устранения нарушений в одежде.

Василий Макеенко заметил, что в таких случаях бывают и нарушения, однако их незамедлительно устраняют.

«Учитывая что контингент не очень дисциплинирован, иногда отбывающие наказание надевают вещи, которые не являются объявленной формой одежды на день. Они могут надеть что-то гражданское или более легкое. Старший отряда обязан заметить, доложить, и зека возвращают для переодевания», — уточнил эксперт.

Ветеран ФСИН исключил вариант, при котором арестантов выгоняют на улицу, одетых не по сезону. Ситуацию, когда заключенные при минусовой температуре стоят среди «снегов» в робах, а не бушлатах, и «слушают гимн России», полковник назвал болезненной фантазией. Он предположил, что PR-команда, курирующая оппозиционера Навального, будет и дальше «нагонять страсти» о его пребывании в колонии.

«Думаю, все пишет человек, который знаком с зоной по кино или рассказам Солженицына. Про то, что Навальный физически не может вести блог из колонии, я уже говорил. В действительности того, что от его лица сочиняют, просто не может быть. Люди простудятся, целый отряд придется отправить в изолятор. Будет множество проверок: не началась ли эпидемия коронавируса в колонии? Будут наказаны виновные. Кому в колонии нужен этот абсурд?» — рассказал собеседник ФАН.

Полковник добавил, что изложенная в аккаунте Навального ситуация тем более неправдоподобна, что все в колонии знают: со стороны прибывшего блогера возможны провокации, — и сверяют каждый шаг, чтобы было «как положено». Ранее в Интернете от имени осужденного Навального появилось сообщение:

«Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное». Просто восторг».

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 годам лишения свободы из-за того, что он нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше». В 2014 году его и его брата Олега Навального признали виновными в мошенничестве, хищении и отмывании нескольких миллионов рублей. Срок Алексей Навальный отбывает в исправительной колонии №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области.