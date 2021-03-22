Nissan отзывает с российского рынка почти 4,5 тысячи кроссоверов Pathfinder

Москва, 22 марта. Японский автопроизводитель Nissan отзывает 4448 кроссоверов модели Pathfinder по причине возможных проблем со стоп-сигналами.

Так, целая партия автомобилей подлежит ремонту. Речь идет об машинах, реализованных в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года. Причиной отзыва автомобилей стали случаи замыкания реле стоп-сигналов в положении ВКЛ из-за вибраций автомобиля во время движения, сообщает РИА Новости со ссылки на пресс-службу Росстандарта.

Стоп-сигналы могут продолжать гореть, если реле замыкается во включенном положении, а тормоза не задействованы. Более того, по этой причине водителю автомобиля может быть доступна неполная мощность двигателя.

«Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима «Паркинг» или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза», — объяснили в ведомстве.

Локальное представительство Nissan в рамках сервисной акции пригласит автовладельцев в ближайший дилерский центр бренда для бесплатной замены реле стоп-сигнала.

Автопроизводитель может осенью текущего года импортировать на российский рынок новую версию популярного внедорожника Patrol.