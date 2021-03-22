Валовой внешний долг Украины вырос на 4 млрд долларов в 2020 году

Киев, 22 марта. Национальный банк Украины (НБУ) рассказал, как изменился валовой внешний долг страны в прошлом году.

Показатель увеличился на фоне коронавирусного кризиса. К концу 2020 года валовой внешний долг Украины составлял 125,7 миллиарда долларов, заявляет регулятор.

«Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на 4 млрд долларов», — пишет «Независимая газета».

В Нацбанке добавили, что относительно ВВП объем долга был также увеличен за прошлый год. Показатель изменился с 78,6% до 83,41%. При этом в подотчетный период повысилась задолженность не только государственного сектора Украины, но и частного.

Ранее корреспондент Федерального агентства выяснил, что Украину ждет гуманитарная катастрофа. В поисках заработка из страны массово уезжают врачи и сотрудники медперсонала. Медики там могут годами находиться без работы, а карьера «катастрофически закончилась» для подавляющего их большинства.