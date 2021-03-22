«Мигрирующие» дюны атаковали село Витязево на побережье Азовского моря

Краснодар, 22 марта. Жители села Витязево столкнулись с необычным природным явлением. Набережную занесло песком.

Село Витязево находится на берегу Азовского моря в Краснодарском крае. Расположенные поблизости постройки атаковали «мигрирующие» дюны. Песок оседает даже на подоконниках жилых домов. К тому же засыпало некоторые автомобили.

В Азовском море пробурят скважины для подачи пресной воды в Крым. Соответствующие работы начнутся в апреле, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Стратегия добычи пресной воды разрабатывается совместно с Росгеологией.