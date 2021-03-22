Киев возбудил уголовное дело против 23 российских артистов

Киев, 22 марта. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении 23 артистов из России, участвовавших в открытии Крымского моста.

Об этом представители украинской «прокуратуры Крыма с Севастополя» написали в Telegram-канале. Инициатором дела стал председатель ОО «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк. После его обращения власти Незалежной начали уголовный процесс. Российских артистов обвинили по части второй статьи 332-1 УК Украины. Называть имена музыкантов Киев не стал.

Концерт в честь открытия Крымского моста состоялся в Керчи в мае 2018 года. На нем выступали Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов и другие артисты.

Ранее сообщалось, что политолог Владимир Джаралла рассказал, как Россия может наказать Украину за водную блокаду Крыма.