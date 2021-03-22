Немецкий журналист Рар призвал Зеленского не прятаться за спину Европы

Санкт-Петербург, 22 марта. Зеленский не понимает, что Европа не станет воевать с Россией из-за Крыма, отметил немецкий журналист-международник Александр Рар на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Украина не хочет говорить с Россией напрямую, что было бы нормально. Пусть Зеленский встретится с Путиным. Возможно, это будет нелицеприятный разговор, но можно хотя бы выяснить отношения. Украина же использует другую тактику, прячась за спиной Запада и считая, что Запад должен за нее воевать, отнять Крым и вернуть Украине Донбасс», — прокомментировал Рар.

По мнению журналиста, политика Украины в корне неверна, отчего ее посол Андрей Мельник, заявивший, что Германия должна помочь Украине вернуть Крым, находится в полном тупике. По мнению Рара, Европа не станет воевать с Россией из-за Крыма. К тому же, несмотря на риторику, в ЕС понимают, что в Крыму 90% населения проголосовало за присоединение Крыма к России. С другой стороны, в Европе не хотят разворота Украины к РФ. Рар считает, что Украина выбрала обвинительную тактику и не прекратит требовать от Европы поддержки в вопросе возвращения Крыма.

Журналист также провел аналогии между отделением Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании с отделением Крыма от Украины. Рар оценил вероятность скорого признания Крыма российским на примере этих стран маловероятным. По его мнению, это не случится ранее, чем через десять лет.

«Каталонию ЕС тоже не признает как независимое государство. Шотландию — да, потому что Англия вышла из Евросоюза, а втянуть Шотландию и Северную Ирландию назад в ЕС стратегически важно. Думаю, к Крыму в Европе будут относиться как к конфликту на Кипре. Северный Кипр с 70-х годов считается частью Греции, оккупированной Турцией, при этом живущие здесь люди считают себя турецкоподданными. Никто это не признает, но в то же время никаких санкций по отношению к Турции не выдвигают. Думаю, и с Крымом все закончится так же, это логично», — прокомментировал Рар.

Журналист не увидел другого варианта развития событий. Он высказался, что можно провести повторный одновременный референдум в Косово и Крыму. Рар считает, что это будет честным выходом из положения. Подобный референдум не позволит Европе считать присоединение Крыма к России аннексией.

Ранее ФАН рассказывал, что отношения Киева и Берлина после громких заявлений украинского посла в ФРГ Андрея Мельника претерпят изменения.