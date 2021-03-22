Военно-морские учения: Саудовская Аравия пытается защитить свою нефть

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что Восточный флот Королевских военно-морских сил вчера начал учения по подготовке к защите нефтяных объектов страны.

Saudi Arabia launches naval exercise to protect oil installations https://t.co/jVCT7aHQlJ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) March 22, 2021

Кроме подразделений флота, в пятидневных тактических учениях также будут задействованы пограничная служба Восточной провинции и представители Управления государственной безопасности.

Кроме ведомственных структур были привлечены сотрудники Saudi Aramco и Aramco Gulf Operations Company, которые нередко становятся целями йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», выбирающих мишенью своих атак стратегические нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

В числе прочего нападения стали причиной того, что за 2020 год крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco потеряла миллионы долларов, что вкупе с пандемией понизило прибыль от продажи нефти в два раза, по сравнению с прошлым годом.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что учения направлены на повышение готовности подразделений противостоять операциям против нефтяных объектов.

«Это повысит уровень координации и обмена информацией, а также объединит руководство и наладит связь между участвующими подразделениями», — сообщило Министерство обороны КСА.

На данном этапе учения проводятся на военно-морской базе имени короля Абдель Азиза в Джубайле в Восточной провинции королевства.

Параллельно военно-морской флот Саудовской Аравии проводит шестидневные совместные учения с Суданом на базе имени короля Фейсала в провинции Джидда.

#Riyadh | Saudi Arabia naval forces finish preparations to implement the mixed naval exercise "Al-Falak 4" maneuvers with their #Sudanese counterpart



Next week, the Saudi Royal Navy, represented by the Western Fleet and the Sudanese naval forces,#TimesOfSudan pic.twitter.com/P2vJU4GYD2 — Times Of Sudan (@thetimesofsudan) March 19, 2021

Командующий участвующими в учениях военно-морскими силами Судана бригадный генерал Алаа ад-Дин Абдалла заявил журналистам, что мероприятие являются хорошей возможностью для обмена опытом и отработки навыков совместной деятельности.

Командующий учениями с саудовской стороны бригадный генерал Хазза аль-Мутаири отметил, что Falak 4 направлены на объединение концепций по обеспечению свободы судоходства и морской безопасности в Красном море. В совместных учениях задействованы морская пехота, специальные подразделения морской безопасности, группы морской авиации, вспомогательных судов и катеров Западного флота.

Основной целью всех этих мероприятий стало желание Эр-Рияда продемонстрировать боеспособность своей армии, а также попытаться обеспечить защиту нефтяным компаниям, которые являются основным средством дохода Саудовской Аравии.