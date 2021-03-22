Немецкий журналист объяснил, как приход «зеленого» канцлера повлияет на «СП-2»

Пандемия разрушает основы общественной жизни, политики, а может, и целых государств. Об этом в беседе с ФАН рассказал немецкий журналист-международник Александр Рар. По его словам, Германия прекрасно справилась с началом пандемии. Во время второй волны правительством был совершен ряд катастрофических ошибок.

Рар не исключает, что из-за этого произойдет потеря доверия населения к действующей власти, а часть избирательских голосов будет отдана именно партии «зеленых». Он даже допускает вероятность избрания следующего канцлера из этого лагеря. И столь радикальная смена правящей власти не лучшим образом скажется на отношениях между РФ и ФРГ.

«При избрании политика от «зеленых», внешняя политика с Россией резко изменится. «Зеленые» — это не партия экологистов. Если раньше они боролись за чистую окружающую среду и за политику изменения климата, то сейчас стали правозащитниками. Для них Россия в этом вопросе противник», — заявил Рар.

По мнению журналиста, в этом случае «Северный поток — 2» может стать рычагом давления.

«Для «зеленых» Россия — это противник в вопросах демократии. С их точки зрения, наша страна нарушает права человека. Они могут противостоять только по политическим причинам. Они попытаются наказать Россию, запрещая или останавливая «Северный поток — 2», — сказал собеседник ФАН.

Журналист уверяет, что пока думать об отказе от «СП-2» бессмысленно. Выборы состоятся только в ноябре 2021 года. К этому времени трубопровод будет полностью достроен или доведен до такой стадии готовности, что будет неразумно от него отказываться.

Ранее экономист Наталья Мильчакова объяснила, почему Франция присоединилась к защите «Северного потока — 2».