Магазины с играми для владельцев PS Vita будут работать до 27 августа

Токио, 22 марта. Компания Sony прекратит поддержку цифровых магазинов PlayStation 3, PS Vita и PSP летом 2021 года. Анонс закрытия должен состояться в марте.

Пользователи PS3 и PSP не смогут приобретать новые игры со 2 июля текущего года. Для владельцев PS Vita магазины будут работать дольше — до 27 августа. Данная консоль появилась в продаже в 2011 году. Девайс ушел с массового производства два года назад.

Транснациональная японская корпорация Sony была образована в 1946 году. Она занимает третье место по величине после Panasonic и Hitachi. Фирма занимается выпуском домашней профессиональной электроники, игровых приставок и другой высокотехнологичной продукции.

Более 750 предрелизных версий игр для PlayStation 2 появились в Сети. Одному человеку удалось раздобыть сотни дисков с техническими демо-версиями и билдами для устранения ошибок. Первая подборка была опубликована 20 марта.