«Зона для Байдена». Кто управляет Америкой сегодня? ФАН-ТВ

Джо Байден обвинил Владимира Путина во вмешательстве в последние президентские выборы в Америке. Заявил он об этом во время интервью журналисту ABC. Российский лидер предложил продолжить дискуссию, но уже в онлайн-формате, от чего Байден отказался.

В чем истинная причина выпада американского лидера в сторону России — об этом рассуждает в новом выпуске программы «Зона» ее ведущий Игорь Кимаковский.

Публицист обратил внимание на журналиста, который подвел Байдена к громкому заявлению. Сделал это Джордж Стефанопулос — диктор, политический консультант, демократ, член Бильдербергского клуба. Именно он работал в команде Билла Клинтона в качестве пресс-секретаря и позволял себе самостоятельные трактовки мнения президента. Стефанопулос брал интервью и у Путина шесть лет назад. Тогда он достаточно позитивно оценивал роль российского лидера в международном олимпийском движении.

Получается, что окружение Байдена пользуется состоянием здоровья президента. Так кто же тогда управляет Америкой?