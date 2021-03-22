Руслан Осташко оценил реакцию американцев на падение Байдена

Москва, 22 марта. Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета обсудили в студии программы «Время покажет».

Видеоролик с Байденом, который трижды споткнулся на ступеньках трапа, широко распространился в социальных сетях и СМИ. Сам инцидент и реакцию американцев на неуклюжесть главы государства обсудили во время эфира «Время покажет».

В частности, журналист из США Майкл Васюра заявил, что в Америке каждый имеет право покритиковать своего президента. Однако ведущий программы и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко не согласился с журналистом. Он указал на то, что американцы не просто критиковали Байдена за падение на трапе, а в жесткой форме высмеивали его.

«Это не критика, а откровенный стеб», — подчеркнул Руслан Осташко.

Член общественной палаты РФ Никита Данюк заметил, что к Джо Байдену многие проявили снисходительность. Если подобный случай произошел бы с бывшим главой государства Дональдом Трампом, то его бы «уничтожили», резюмировал Данюк.

Ранее сообщалось, что падение главы Белого дома на трапе самолета повлекло за собой волну мемов. Дональд Трамп признался, что смотрел на инцидент с Байденом и думал: «Я не проиграл», писала НСН.