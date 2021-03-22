Болезненная худоба сына Михалковой удивила Сеть

Москва, 22 марта. Сын известной российской артистки Анны Михалковой Андрей Баков разместил на своей странице в Instagram провокационное фото, которое обеспокоило социальные сети.

На новом снимке молодой человек выглядит сильно похудевшим. О такой внешности принято говорить кожа да кости. И действительно, у 20-летнего наследника отчетливо видны скулы, а щеки вовсе пропали. Такой вид удивил Сеть.

В чем кроется причина таких резких изменений, остается неясным. Сам Андрей не комментирует свой болезненно худой вид. Оставить сообщения поклонники сына артистки тоже не могут. Впрочем, о привлекательности черно-белой фотографии свидетельствуют сотни лайков.

В конце лета прошлого года стало известно о романтических отношениях Андрея с 18-летней моделью. Молодой человек закрутил роман с Евгенией Макаровой, известной под именем Jolie Alien. Девушка, несмотря на свой юный возраст, уже участвовала в показах Victoria Beckham и Louis Vuitton.

До отношений с Евгенией Андрей встречался с моделью Ксенией Пунтус. Девушка известна скандальной историей, произошедшей в начале прошлого года. Она выпала из окна квартиры внука Михалковой. Лежавшую на асфальте Ксению нашел дворник, ее госпитализировали с переломами и ушибами.