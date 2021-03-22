Протесты, кризис и терроризм: какие проблемы ожидают нового президента Нигера



Конституционный суд Нигера подтвердил победу Мохамеда Базума во втором туре президентских выборов. Впервые в истории страны произошла демократическая передача власти от одного лидера к другому. Политик сменил Махамаду Иссуфу, отработавшего два пятилетних срока.

Однако новоиспеченному президенту досталось сомнительное наследство. Оппозиция недовольна действующим политическим курсом страны. Нигер испытывает глубочайший экономический и социальный кризис. Часть республики находится под контролем террористов.



Международная редакция Федерального агентства новостей подробно разбирает проблемы, с которыми предстоит столкнуться лидеру Республики Нигер.

Борьба за власть

Несмотря на подтвержденную победу Базума с результатом 55,4% при явке 62,9%, политическая борьба в стране не завершилась. Оппозиционная коалиция уже оспорила итоги выборов, заявив о мошенничестве при подсчете голосов. В минувшую субботу, 20 марта, оппозиционеры собирались провести марш, но власти запретили мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.

Базуму противостоит главный инициатор протестов Хаму Амаду, который поддерживал на выборах оппозиционного кандидата Махамана Усмана, набравшего в итоге 44,34% голосов. Члены правительства считают Амаду соучастником убийств, обвиняют его в насилии, расизме и ксенофобии.

Ранее политик занимал пост премьера и спикера парламента. В 2017 году его обвинили в торговле детьми, приговорив к одному году тюрьмы заочно. Амаду к тому времени скрывался на территории Франции.

Практика свержения президента при помощи военного переворота хорошо знакома Нигеру. Например, Махамана Усмана как раз свергли силовики в 1993 году.

С тех пор он пять раз безуспешно пробовал выиграть на выборах президента. Возможно, сейчас Усмане заручился поддержкой Амаду, чтобы осуществить недемократический трансфер власти.



Политическая борьба затрагивает и работу СМИ. «Репортеры без границ» поставили страну лишь на 57-е место в своем Всемирном индексе свободной прессы.

Невысокое место в рейтинге подтверждается нападениями на журналистов. В прошлый четверг неизвестные атаковали и частично сожгли дом Муссы Кака, корреспондента Международного радио Франции (RFI).

Переход с урана на нефть

Более 40% ВВП страны приходится на сельскохозяйственный сектор. В нем задействовано почти 80% рабочей силы Нигера. Республика расположена в крайне неблагоприятных природных зонах — большая часть занята пустынями. Пригодные для сельского хозяйства территории сильно зависят от климата.

Однако полагаться только на погоду в вопросе экономики крайне рискованно. В Нигере активно развивается проект нефтедобычи: строится крупный трубопровод до Бенина. Впрочем, это нивелируется сокращением добычи урана и падением мировых цен на данный ресурс.

Африканская страна занимает 5% глобального рынка производства ценной радиоактивной руды. Однако уже в конце марта прекращает свою работу горнодобывающее предприятие в городе Арлит — одно из первых разрабатываемых месторождений урана в Нигере.

Причиной закрытия рудника стало истощение запасов природного ресурса. Без работы останутся около 600 квалифицированных специалистов и еще примерно 800 субподрядчиков. Кроме того, государство вынуждено потратить 145 млн евро на консервацию радиоактивного объекта для защиты окружающей среды.



Возместить все эти убытки увеличением добычи и продажи нефти пока не представляется возможным.

Террористическая угроза

Но самые большие проблемы нового лидера ждут в сфере безопасности. На западе республики фактически сформировался террористический анклав. На прошлой неделе боевики расстреляли 58 мирных жителей, возвращавшихся с ярмарки.



Собственная армия не способна самостоятельно противостоять радикальным исламистам и сама часто становится жертвой засад. Развернутый в стране французский военный контингент, а также бойцы спецслужб США проигрывают войну с террористами в Сахеле.

Проблема с боевиками является комплексной. С одной стороны, ряды экстремистов пополняют недовольные социально-экономической ситуацией в стране люди, с другой — немалая часть радикалов приходит в Нигер из соседних стран, где обстановка не лучше.

Даже если искоренить внутренние причины радикализации общества, сдержать натиск террористов извне власти республики вряд ли смогут.

Базуму попросту некогда праздновать победу на выборах.

Президентство станет для него серьезным испытанием. Впрочем, оно может закончиться для нового лидера очередным военным переворотом, как это уже не один раз происходило в Нигере.