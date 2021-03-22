Жестоко убивший мать петербуржец проведет в колонии 7 лет

Санкт-Петербург, 22 марта. Мужчина, который задушил свою мать во время ссоры, а потом хотел выкинуть ее труп в воду, приговорен к семи годами лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2019 года в дачном поселке Константиновка. Между матерью и сыном произошел конфликт. В итоге местный житель набросился на женщину с кулаками, несколько раз пнул ее в живот коленом и задушил. Он спрятал труп в бочку, а через несколько дней отвез его на машине к реке и выкинул в воду.

Похожий случай произошел в Котельниках. Там правоохранители взяли под стражу мужчину, который убил собственную сестру, сообщило РИАМО.