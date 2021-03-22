Почему выборы в Кнессет вновь испортили отношения ОАЭ и Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху недавно сообщил о намерениях посетить Объединенные Арабские Эмираты. Поездка могла бы подчеркнуть его дипломатические достижения и помочь в ожесточенной избирательной гонке в собственной стране.

Однако намеченный на 11 марта этого года визит израильского премьера в ОАЭ был отменен в пятый раз подряд. Издание Times of Israel сообщает, что причина этого не пандемия или иные препятствия, а то, что «наследный принц Абу-Даби зол».

Что могло возмутить Мухаммеда бин Заида и почему Нетаньяху так активно хочет попасть в Эмираты — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Всеобщие выборы в Кнессет (парламент) в Израиле состоятся 23 марта. Они станут очередным этапом на пути к формированию нового правительства. Примечательно, что голосование будут уже четвертыми за менее чем двухлетний срок. Три последних избирательных «сражения» пока так и не привели к стабильности в израильском парламенте.

При этом лидирующим позициям Нетаньяху мешают возбужденные против него дела о коррупции, взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении своим положением. За это ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Премьер-министр Израиля неоднократно отрицал обвинения, описывая их как «попытку государственного переворота». Чтобы избежать правосудия Нетаньяху готов бороться за свою власть, поскольку пост главы правительства гарантирует ему иммунитет.

Благодаря заключению Авраамского договора о нормализации отношений ряда арабских стран с Израилем, Абу-Даби получил возможность наконец сделать свои секретные коммерческие и стратегические связи с Тель-Авивом публичными и открытыми. В перспективе это поспособствует быстрому продвижению культуры, туризма и инвестициям.

Посольство Израиля в Абу-Даби было официально открыто 26 января 2021 года. Временным поверенным в делах дипломатической миссии в столице ОАЭ стал Эйтана Наэ.

В тот период Нетаньяху отменил визит своего политического конкурента и министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в ОАЭ, поскольку сам хотел стать первым политиком страны, посетившим Эмираты с официальным визитом. Отмечалось, что решение израильских властей об отмене поездки главы МИД удивило жителей обеих стран, рассчитывающих на скорейшее установление связей между примирившимися государствами.

Израильские официальные лица сообщили газете Financial Times, что настойчивые требования команды Нетаньяху преобразовать «тихий» визит в официальный с сопровождением жены премьер-министра, разозлили руководство ОАЭ. Попытки Нетаньяху заработать политические очки на поездку в Абу-Даби были восприняты с недовольством.

Последующие события стали логичным развитием событий: 11 марта авиарейс, который должен был доставить Нетаньяху в Абу-Даби был отменен в последний момент.

«ОАЭ сократили официальные контакты со своими израильскими коллегами до минимума, по крайней мере, до тех пор, пока не утихнет накал выборов и не появится явный победитель», — сообщали израильские СМИ.

12 марта 2021 года в рамках телефонного разговора с Беньямином Нетаньяху наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид сообщил израильскому премьер-министру о намерениях инвестировать 10 млрд долларов в Израиль. Он оказался заинтересован в сотрудничестве в стратегических секторах, таких как энергетика, космос, здравоохранение и сельское хозяйство.

В течение следующих двух дней в нескольких публичных интервью Нетаньяху хвастался инвестициями Эмиратов, пытаясь извлечь репутационную выгоду из своего нового партнерства с ОАЭ. Заслугу достижения новых инвестиционных договоренностей он приписывал себе. При этом Нетаньяху отмечал, что его оппоненты на выборах не имеют такого влияния.

«Инвестиции ОАЭ помогут развитию нашей экономики. Я думаю, что это еще один вопрос, с которым сталкивается широкая общественность: кто будет двигать нашу экономику вперед», — сказал Беньямин Нетаньяху.

Действия израильского премьера не прошли мимо властей ОАЭ, которые оказались против такой «рекламы» новых договоренностей. Несколько дней спустя министр промышленности и передовых технологий Эмиратов Султан бин Ахмед аль-Джабер в интервью газете The National посоветовал не оценивать инвестиционное соглашение в политическом контексте.

«Инвестиции в размере 10 млрд долларов в Израиль направлены на коммерческие цели, а не политические... Мы все еще находимся на очень ранней стадии», — отметил Джабер.

Советник президента и бывший экс-глава МИД ОАЭ Мухаммад Анвар Гаргаш позже на личной странице в соцсети Twitter также попытался прояснить ситуацию. Он подчеркнул, что цель Авраамского договора — обеспечить прочную стратегическую основу для продвижения мира в регионе в целом и в отношениях арабских стран с Израилем в частности.

«Объединенные Арабские Эмираты не будут участвовать во внутреннем избирательном процессе в Израиле ни сейчас, ни когда-либо», — сказал он.

Также на данный момент ОАЭ приостановили реализацию своих планов по проведению апрельского саммита в Абу-Даби, участниками которого должны были стать Нетаньяху, высокопоставленные американские чиновники и главы других стран, подписавших Авраамский договор.

«Перенос саммита произошел из-за того, что наследный принц Мухаммед бин Заид аль-Нахайяна разозлился на попытку Нетаньяху использовать государство Персидского залива в израильских выборах», — пишет новостной портал Times of Israel.

Это событие прокомментировал эмиратский писатель и бывший советник наследного принца Абу-Даби Абдул Халек Абдулла.

«Медовый месяц быстро закончился из-за безрассудства нового партнера», — подытожил он.

В течение почти двух лет израильтяне участвовали в нескольких раундах досрочных выборов, первый из которых состоялся в апреле 2019 года, а последний состоится завтра — 23 марта 2021 года. В них будут представлены 39 партийных списков, что является рекордным числом в истории израильских выборов.

Сейчас действует Кнессет 23-го созыва, сформированный в марте 2020 года.

Согласно израильскому законодательству, набравшая наибольшее количество голосов партия получает шанс первой сформировать правящую коалицию как минимум с 61 местом в 120-местном парламенте.

Несмотря на то, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху есть шанс получить 61 место в Кнессете, скорее всего, четвертые внутренние выборы в еврейском государстве не станут для него победой, поскольку откроется путь к пятому раунду.

«С приближением к финишу будет решаться вопрос не о том, кто начал кризис, а о том, кто сможет положить ему конец», — считает корреспондент по политическим вопросам телеканала Channel 12 Дафна Лиэль.

Она считает, что даже если Нетаньяху получит право назначить в парламент 61 своего кандидата, это не дает гарантий, что новое правительство будет сформировано.

Так, например, в конце 2018 года премьер-министр был вынужден распустить парламент из-за того, что не мог им управлять им. Официальной причиной этого решения стала неспособность депутатов достичь договоренностей по поводу некоторых законопроектов.

«После всего этого опыта Нетаньяху понимает, что любой парламент, в состав которого входит всего 61 член, — это рецепт постоянной головной боли. И вполне вероятно, что даже если он добьется этого, то будет неустанно работать над его расширением или заменой», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, вопрос уголовного преследования Нетаньяху все еще остается актуальной проблемой. Многие кандидаты в Кнессет и новое правительство настроены против того, чтобы судебный процесс против премьер-министра был прекращен. Это создает новый очаг внутреннего напряжения, который не поможет стабильности государства.

К этому добавляется затянувшийся конфликт между светскими и религиозными партиями, имеющими разные взгляды на военную службу, неспособность утвердить государственный бюджет, бессилие правительства в борьбе с коронавирусом и другие разногласия. Израильтяне вошли в непрерывный круговорот досрочных выборов, выбраться из которого будет непросто.