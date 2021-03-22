Баранец объяснил важность российских гиперзвуковых разработок для НАТО

Москва, 22 марта. Военно-промышленный комплекс самых развитых стран НАТО кардинально отстает от российского ОПК в области разработок и внедрения гиперзвукового ракетного оружия.

Об этом отставании и его последствиях заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью «ПолитРоссии». Полковник запаса отметил, что Россия представила целую линейку уникальных ракет, не имеющих аналогов мире, и тем самым убедительно продемонстрировала свое военно-техническое превосходство стратегического значения.

«США храбрятся и говорят, что через 2, 3, 4 года по части гиперзвукового оружия они нас догонят. Но все это пока не подкрепляется успешностью испытаний, хотя они направляют на это все силы», — подчеркнул Баранец.

Военный обозреватель КП напомнил, что США и их ближайшие союзники по НАТО наращивают финансовые ассигнования на военные цели, но пока близко не подобрались к разгадке гиперзвуковых российских технологий. Баранец назвал среди них прямоточный ракетный двигатель и материал невероятной тугоплавкости, который позволяет планирующему блоку «Авангард» развивать скорость в 27 махов. Спецслужбы Альянса стараются украсть или выкупить эти секреты, отметил полковник запаса.

Ранее сообщалось, что Баранец раскрыл подлинные характеристики «инновационной» украинской ракеты «Нептун». Об усилении российского Тихоокеанского флота новыми носителями современного ракетного оружия информировал RT.