Аналитики оценили шансы мэра Лондона Садика Хана на местных выборах

Лондон, 22 марта. Садик Хан может стать первым в истории мэром Лондона, который победит на выборах без второго тура. Об этом сообщили исследователи из Opinium.

По информации аналитиков, выборы градоначальника британской столицы пройдут 6 мая. Лейборист Садик Хан был избран мэром Лондона в 2016 году. По результатам голосования Хан набрал 44%, его главный конкурент Зак Голдсмит — 35%. Лейборист вошел в историю как первый мусульманин на этом посту.

Должность мэра Лондона появилась в 2000 году.

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