«Лига справедливости» Зака Снайдера может получить продолжение

Вашингтон, 22 марта. Американский режиссер Зак Снайдер заявил, что супергеройский фильм «Лига справедливости» вполне может получить продолжение.

Премьера альтернативной версии популярной картины состоялась 18 марта. Зрители остались в полном восторге от видения Снайдера, ведь вариант режиссера ждали с нескрываемым нетерпением.

Несмотря на то, что студия Warner Bros. не планирует развивать сюжетные линии так называемого «Снайдерката», режиссер решил сохранить исходную концовку, подводящую повествование к продолжению. Снайдер не питает особых надежд на сиквел, но не исключает такого поворота событий.

«Если брать во внимание случившееся, кто знает, что преподнесет нам будущее?» — цитирует его Entertainment Weekly.

По задумке Снайдера, действие второй части фильма развернется в мрачном будущем после падения Земли, где Супермен воюет на темной стороне, а остальные герои пытаются изменить ход событий, отправляя Флэша в прошлое, передает «Культуромания».

На счету Снайдера далеко не одна успешная работа, в том числе и по комиксам DC. Федеральное агентство новостей составило подборку лучших картин режиссера.