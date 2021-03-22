Киев внес телеведущего Дружко в черный список

Киев, 22 марта. Российский телеведущий Сергей Дружко попал в черный список Украины. Об этом сообщается на сайте минкультуры страны.

В ведомстве считают, что телеведущий якобы создает угрозу национальной безопасности. Стоит отметить, что решение было принято по представлению Службы безопасности Украины. Согласно полученной информации, сейчас в черном списке Киева находятся 179 человек.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил о желании властей Украины установить диктатуру в стране.