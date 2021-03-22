Египтянка создает портреты знаменитостей из кофе, шоколада и меда. ФАН-ТВ

25-летняя Салли Магди Мурад продемонстрировала некоторые из своих работ, где изображения созданы с помощью пищевых продуктов, таких как шоколад, джем, мед и тахини.

«Я всегда хотела придумать что-то новое, оригинальную идею, то, чего никто раньше не делал. Поэтому я подумала, почему бы мне не рисовать простыми пищевыми материалами. Идея пришлась мне по вкусу, и я решала попробовать. Так я и стала рисовать с помощью кофе, шоколада и даже мяты и чая» , — заявила Салли.

Художница нарисовала египетского футболиста Мохамеда Салаха с помощью кофе, певицу Умм Кульсум — используя мед и тахини, а портрет египетского актера Исмаила Ясина девушка создала из шоколада и печенья.