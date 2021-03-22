Строгое воспитание провоцирует уменьшение мозга у детей

Москва, 22 марта. Постоянные скандалы, рукоприкладство и воспитание ребенка в чрезмерной строгости приводят к проблемам с его социализацией в дальнейшем.

Такой вывод на основании проведенного исследования сделала группа западных ученых университетов Монреаля и Стэнфорда. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Development and Psychology. Ученые пришли к выводу, что жестокое обращение с подростками в большинстве своем провоцирует у них развитие депрессий и тревожных состояний в более зрелом возрасте.

«У тех детей, которые пострадали от жестокого обращения в семье, страдают зоны головного мозга. Они отвечают за регуляцию эмоций», — сообщили ученые.

В итоге исследователям удалось доказать, что жестокое обращение с ребенком меняет функции его головного мозга. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в его структуре.

Недавно стало известно, что гормональный сбой может стать причиной развода в семье. По мнению эксперта, тем парам, которые находятся на грани развода, нужно проверить свою эндокринную систему.