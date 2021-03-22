Какие бы изменения ни происходили в мире, экономические отношения развиваются в нем с давних пор. Это значит, что профессия бухгалтер была и остается одной из наиболее ходовых на рынке труда. Без бухгалтерского обслуживания сегодня не обходится ни одно предприятие, как частное, так и государственное. Что представляет собой эта профессия? Каковы ее преимущества и недостатки? Как выучиться на бухгалтера с нуля и добиться максимальных успехов в этой сфере? Рассказывает эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Мария Опекунская.

История появления профессии бухгалтер

Слово «бухгалтер», обозначающее профессию, немецкого происхождения, так как состоит из двух слов — «buch» (книга) и «halten» (держать). Действительно, в давние времена счетоводы — предшественники современных бухгалтеров — записывали все проводимые ими финансовые операции в гроссбух (с немецкого буквально «толстая (большая) книга»). Времена менялись, и сегодня выполнять свои ежедневные должностные обязанности счетоводам помогают персональные компьютеры, однако слово «бухгалтер» за этими специалистами все же закрепилось.

Впрочем, несмотря на немецкое определение профессии, сам бухгалтерский учет впервые возник вовсе не в Германии, а в Италии. Его основы заложил Лука Пачоли — ученый, чьи математические труды известны лишь узким специалистам, но зато двойная запись, принципы составления баланса и другие «древние» основы бухучета успешно применяются и сейчас.

Многовековая эволюция профессии бухгалтера привела к тому, что из простых счетоводов эти специалисты стали фактически вторым лицом предприятия, определяющим всю его финансовую стратегию. Сегодня бухгалтер — одновременно очень почетная и ответственная миссия. Расскажем, как сделать ее выполнимой.

Что входит в должностные обязанности бухгалтера?

«Бухгалтер — это материально ответственное лицо, являющееся работником организации, в обязанности которого входит документальное оформление фактов финансово-хозяйственной деятельности согласно установленным нормам и требованиям законодательства, — дает определение наш эксперт Мария Опекунская. — Бухгалтер регистрирует операции и факты жизнедеятельности фирмы в специализированных учетных формах документации и затем на основании регистров составляет отчетность».

Должностные обязанности зависят от участка, который находится в ведении бухгалтера. В общем смысле это учет материальных ценностей, сдача отчетности в органы контроля, начисление заработной платы работникам предприятия и т. д. Среди дополнительных обязанностей можно назвать ведение управленческого учета. Главные бухгалтеры занимаются разработкой форм внутренней отчетности, контролируют деятельность бухгалтерской службы и т. д.

Насколько востребованной является профессия бухгалтер?

Профессия бухгалтер принадлежит к наиболее желаемым на рынке труда, ведь вне зависимости от масштаба деятельности предприятий и организаций каждому из них требуется такой специалист.

«Впрочем, это совсем не значит, что, отучившись на бухгалтера, вы можете расслабиться и полностью остановиться в развитии, — предупреждает Мария Опекунская. — Ведь в этой сфере достаточно жесткая конкуренция».

Бухгалтер: плюсы и минусы профессии

К основным достоинствам профессии бухгалтер можно причислить не только высокую востребованность профессионалов и достойную оплату труда. Это и возможность работать по гибкому графику и устанавливать максимально удобный для себя режим труда. К примеру, ничто не мешает бухгалтеру превратить свою работу в удаленную, собственноручно влияя на размер заработка, выйти на фриланс, устроиться на предприятие с частичной занятостью и т. д. Кроме того, профессия предоставляет широчайшие возможности для обучения и карьерного роста: начав с помощника бухгалтера в незначительной организации, можно вырасти до финансового директора масштабного предприятия. Более того, непрерывно обучаясь и совершенствуясь, специалист в этой сфере способен при желании легко перейти в близкую профессию, например экономист, аудитор или специалист налоговой службы. Бухгалтер гораздо меньше рискует лишиться работы по достижении пенсионного возраста, ведь его опытность ценится гораздо выше, чем юность. Наконец, знания в области бухгалтерского учета могут очень пригодиться вам для организации собственного бизнеса.

К минусам профессии наш эксперт относит высокую ответственность, а также необходимость быть предельно сконцентрированным, внимательным и стрессоустойчивым. Кроме того, бухгалтерская работа достаточно однообразна, а рабочий день, в зависимости от трудовых обязанностей, часто бывает ненормированным.

В чем главная сложность профессии?

«Законодательство РФ по бухгалтерскому и налоговому учету постоянно меняется. Следовательно, в этой профессии недостаточно получить специальное профессиональное образование и работать бухгалтером: нужно постоянно учиться, повышать свой уровень квалификации», — говорит Мария Опекунская.

Где учат на бухгалтера после 9 и 11 класса?

Подразумевается, что специалист по бухучету имеет специальное профессиональное образование, получить которое можно в средних и высших учебных заведениях. К примеру, после 9 класса можно поступить в любой экономический колледж, в котором обучают бухгалтерскому учету. Выпускник 11 класса также может получить среднее профобразование в колледже либо поступить в высшее учебное заведение. Существует немало специализированных бухгалтерских курсов, но важно понимать, что подобного образования достаточно лишь для начального вхождения в профессию. Тем более если в будущем вы планируете получить должность главного бухгалтера: в этом случае высшее экономическое образование должно стать приоритетным и вопрос о том, как стать хорошим бухгалтером с нуля без высшего образования, можно смело вычеркнуть из своего мировоззрения. Ведь не только условия работы, но и законодательство обязывают главного бухгалтера иметь вузовскую «корочку» и ежегодно повышать квалификацию.

О том, как пройти вступительные испытания в учебное заведение, следует позаботиться еще до окончания школы, «подтянув» нужные предметы вне зависимости от того, собираетесь ли вы получить высшее образование или поступить в колледж на бухгалтера после 9 класса. Что нужно сдавать будущему специалисту? Базовые предметы для приема в подавляющее большинство учебных заведений — математика, физика и русский язык.

Ответ на вопрос, сколько времени учиться на бухгалтера, во многом определяется масштабностью планов будущего специалиста.

«Можно закончить 2–3-месячные бухгалтерские курсы и начать работать с первичной документацией, а можно получать высшее образование в течение 5 лет, но зато претендовать на более высокую должность сразу после получения диплома. И, конечно, для построения успешной карьеры потребуется получить опыт в профессии», — заключает наш эксперт.

Какими качествами должен быть наделен хороший бухгалтер?

Профессия бухгалтер подходит далеко не всякому, ведь чтобы работа была не в тягость, а в радость, нужно выбирать род будущей деятельности, исходя из особенностей личности. Для хорошего счетовода характерны, прежде всего, усидчивость и терпение, а также внимательное отношение к деталям. Будущему специалисту в сфере бухгалтерского учета очень пригодятся умение работать с большими объемами данных, способность анализировать, структурировать и обобщать информацию, часами сосредотачиваться на одной задаче. Кроме того, важны аккуратность и умение четко формулировать мысли.

Зачастую профессию бухгалтер выбирают спокойные люди, не слишком нуждающиеся в постоянном общении и с удовольствием проводящие рабочее время за компьютером, приводя в порядок разные документы, применяя формулы, составляя таблицы. Экстраверты на такой работе, вероятнее всего, заскучают. Впрочем, порой и бухгалтерам-интровертам приходится несладко, ведь каждый норовит поторопить с отчетом, отвлечь разговорами.

Чтобы стать хорошим бухгалтером и сделать карьеру в этой области, нужно быть любознательным и стремиться к изучению нового. Вам предстоит регулярно читать профессиональную литературу, ходить на обучающие семинары, чтобы не пропустить значимые изменения в законодательстве, совершенствовать алгоритмы обращения в проверяющие органы и так далее.

Важная черта специалиста в области бухгалтерского учета — стрессоустойчивость, ведь отстаивать интересы работодателя перед сотрудниками налоговой инспекции и представителями других организаций не всегда просто. И, конечно, бухгалтер непременно должен быть честным, порядочным и справедливым.

Как получить первую работу по специальности бухгалтер?

Наиболее простой и доступный способ трудоустройства по профессии бухгалтер — найти вакансию и получить должность помощника бухгалтера. Это поможет специалисту на заре трудового пути наработать необходимый опыт и попробовать себя на различных участках бухучета, а уже в дальнейшем выбирать для трудоустройства компанию, которая предложит высокую заработную плату.

Можно искать подработки уже на этапе обучения, в этом случае на момент получения диплома в вашем арсенале наверняка окажутся и несколько рекомендаций. Это даст шанс получить более интересную и престижную работу сразу по завершении студенческих будней.

Какие существуют виды (специализации) профессии бухгалтера?

Как правило, специализации профессии бухгалтера выделяют по категориям учетных объектов: заработная плата, основные средства, касса, материалы и склад, расчеты с контрагентами, банковские операции. Так что специалист может развиваться по каждому из таких направлений. Возглавляет бухгалтерию главный бухгалтер, а руководителем финансовой службы предприятия является финансовый директор.

От чего зависят средняя зарплата и перспективы профессионального роста бухгалтера?

Как правило, заработная плата бухгалтера варьируется от 20 000 до 200 000 рублей в зависимости от его квалификации, занятости, объема участка и региона. Что касается перспектив профессионального роста — они зависят только от желания, возможностей и времени. В «найме» специалист по бухгалтерскому учету способен вырасти до финансового директора компании, во фрилансе — до создания собственной компании по оказанию бухгалтерских услуг.

Сколько зарабатывает бухгалтер в бюджетных и коммерческих организациях?

«Прежде чем ответить на этот вопрос, следует предупредить, что бухгалтерский учет в бюджетных организациях отличается от бухгалтерского учета коммерческих предприятий, — говорит Мария Опекунская. — Если специалист планирует перейти из бюджета в коммерцию или наоборот, ему придется пройти обучение. В бюджетных организациях, как правило, оплата труда ниже, чем в коммерческих структурах. Впрочем, размер заработка всегда увеличивается с ростом квалификации специалиста».

Что и когда выгоднее: быть штатным специалистом в одной компании или «приходящим» в разных организациях?

Каждый специалист сам выбирает, что для него выгоднее и удобнее: можно хорошо зарабатывать в штате одной организации, а можно получать доход от разных компаний, оказывая им бухгалтерские услуги. Впрочем, с учетом безумного ритма нашей жизни и нестабильных условий многие специалисты склоняются к тому, чтобы иметь разные источники доходов.

Что можно посоветовать человеку, решившему посвятить свою трудовую жизнь бухгалтерскому учету?

Хорошенько подумать, взвесить свои желания и сопоставить их со своими возможностями.