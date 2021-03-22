Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Политолог Корнилов объяснил, почему поляки все чаще считают украинцев врагами

Политолог Корнилов объяснил, почему поляки все чаще считают украинцев врагами

Москва, 22 марта. Украинские «заробитчане» все больше заполняют польский рынок труда, вследствие чего среди поляков на бытовом уровне зреет недовольство Украиной. Об этом в беседе с ФАН заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, прокомментировавший результаты опроса среди жителей Польши о том, кого они считают главным врагом их страны.

В рамках опроса, проведенного в марте 2021 года по заказу портала wPolityce.pl, компания «Сошиал ченджес» спрашивала поляков, является ли Россия прямой угрозой национальной безопасности их страны. Половина респондентов согласилась с этим заявлением.

Однако многие пользователи социальных сетей оказались недовольны такой постановкой вопроса и предложили собственные варианты стран, которые представляют наибольшую угрозу для Варшавы. Среди них оказалась Украина: по мнению пользователей, она продвигает бандеризм и создает фундамент ненависти к полякам.

Политолог Владимир Корнилов объяснил ФАН рост напряженности между поляками и украинцами активной трудовой миграцией из «незалежной» в соседнюю страну.

«Чем больше взаимодействуют украинская и польская общественность — а мы знаем, что последние годы украинские «заробитчане» заполоняют польский рынок труда — тем чаще случаются конфликты, недоразумения, инциденты с участием украинских трудовых мигрантов», — отметил собеседник ФАН.

Политолог Корнилов объяснил, почему поляки все чаще считают украинцев врагами

Эксперт добавил, что жители Польши также весьма болезненно относятся к фигуре Степана Бандеры.

«Ну и, конечно же, поляки не могут простить украинским националистам героизацию и реабилитацию Бандеры, Шухевича и прочих «героев» Украины, — сказал Корнилов. — В этом смысле у поляков на бытовом уровне зреет недовольство Украиной в целом и украинцами».

Ранее в рамках социологического опроса, проведенного по заказу портала wPolityce.pl, жители Польши рассказали, какие страны представляют угрозу для Варшавы. Некоторые пользователи высказали мнение, что главными угрозами для них являются США и Украина.

Новости партнеров