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Профессор МГИМО объяснил, почему России нужна «зеленая энергетика»

Профессор МГИМО объяснил, почему России нужна «зеленая энергетика»

Россия должна наращивать «зеленую энергетику», заявил профессор МГИМО, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Двадцать лет назад при решении дипломатических вопросов 10% занимала геополитика, а 90% - чистая экономика. Тогда было очень мало «зеленой энергетики», ставку делали на нефть, газ, уголь и атомную энергетику. К сожалению, сейчас из-за глобального противостояния России с США, США с Китаем, геополитика вмешалась во все сферы энергетики. По моим прогнозам, углеводородную энергетику в ближайшие 15 лет сохранят», — заявил Жизнин

Профессор МГИМО полагает, что, тем не менее, потребление углеводорода в мире начнет уменьшаться, а вот «зеленая энергетика», напротив, начнет наращивать обороты. Жизнин считает, что для экономики России это может стать определенной угрозой, но есть и перспективы, особенно касающиеся водородной энергетики. Поэтому уклоняться от «зеленой энергетики» России нельзя.

«Евросоюз хочет ввести углеродный налог. Это будет означать, что ЕС не всякий газ и нефть смогут принимать из России, поскольку в Евросоюзе хотят, чтобы экспортер оплачивал для них «зеленую энергетику». Однако этот налог — нарушение правил ВТО, но европейцы на этом стоят, и нам необходимо это учитывать», — считает профессор МГИМО.

Жизнин также полагает, что перспективы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» маловероятны, даже с учетом санкций США.

«Остатки санкционных механизмов очень слабые. Учитывая, что Байден переключается с углеводорода на зеленую энергетику, он хочет, по-видимому, помириться с Германией и не ссориться с ЕС. Потому санкционные попытки надавить на строительство «СП-2» не будут иметь последствий. То есть его строительство не заблокируют», — считает профессор МГИМО.

Ранее ФАН рассказывал, что бывший губернатор Техаса Рик Перри обвинил политических сторонников «зеленой энергетики» в безразличии к жизням людей после того, как миллионы техасцев остались без света из-за замерзших ветряков.

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