Немецкий журналист назвал страны Евросоюза, выступившие против «Спутника V»



Санкт-Петербург, 22 марта. Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что институты Евросоюза демонстративно игнорируют российскую вакцину «Спутник V», против нее направлена кампания по дезинформации и дискриминации. Почему страны Евросоюза выступают против «Спутника V», рассказал немецкий журналист-международник Александр Рар в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Из Евросоюза нельзя убрать политику. Однако есть страны, к их числу относится и Германия, которые устами своих министров говорят, что «Спутник V» нужно вводить в Европе. Министр здравоохранения Германии договорился с российской стороной о скорейшем начале производства «Спутника V» в Германии. То же самое будет происходить в Италии, Франции и Венгрии», — сообщил Александр Рар.

По его словам, в странах Старого света к «Спутнику V» очень позитивное отношение, потому что все понимают, что местные вакцины производятся в недостаточном количестве — ими нельзя привить всех европейцев.

«Но есть политика США. Америка не хочет, чтобы в Европе появилось что-то позитивное от России. Поэтому некоторые страны Евросоюза — Польша и вся Прибалтика — из-за большого влияния США будут бороться против «Спутника V», — объяснил эксперт.

Ранее Геннадий Онищенко высказался об отказе ЕС от «Спутника V» для борьбы с COVID-19.