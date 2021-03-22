Россия и Китай спина к спине успешно отбивают попытки США внести раздор в отношения

Американское господство теряет свои позиции. Откровенно хамские высказывания в адрес российского президента, неподобающее поведение с китайской делегацией, требования к Германии остановить строительство «Северного потока — 2» («СП–2») — все это выглядит как истерика. Насколько сильно еще влияние США на Европу? Отстоит ли Германия право на запуск «СП–2»? Удастся ли России и Китаю противостоять попыткам США внести раздор в дружеские отношения? Кто еще входит в политический треугольник нового многополярного мира? Эти вопросы обсудили политики, ученые и журналисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Китай так же, как и Россия, постоянно оказывается под экономическим и политическим давлением со стороны США и Евросоюза (ЕС). Откровенно агрессивные жесты Запада невольно подталкивают наши страны к более тесному сотрудничеству. Дружеские отношения между КНР и РФ крепнут. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что визит Сергея Лаврова в Китай — это знак для остального мира: Россия не создает союзы против кого-то, а выступает за партнерские отношения.

Политик считает, что равно или поздно санкционная война, развернутая против России, закончится и западные страны выйдут на нормальный уровень отношений. По его мнению, нынешняя манера некоторых дипломатов «разговаривать свысока» пришла из-за океана, она крайне непродуктивна.

«Идя на поводу у американцев, Евросоюз делает большую ошибку. Они рискуют испортить отношения не только с нами, но и с Китаем, который является одним из ключевых экономических партнеров западноевропейских стран. Я надеюсь, что дань американской моде пройдет. Особенно на фоне кризиса, в который погружены сейчас все страны. Надеюсь, санкции не приведут к разрыву отношений Китая и России с ЕС. Рано или поздно мы должны выйти на уровень нормальных отношений, поскольку в этом заинтересованы все стороны», — сказал Джабаров.

Руководитель Российско-китайского аналитического центра, член РСМД Сергей Санакоев убежден, что на фоне скандальных заявлений Джо Байдена и агрессивного поведения Белого дома в целом визит Сергея Лаврова в КНР — это демонстрация того, как себя нужно вести.

«Это знак партнерства всеобъемлющего характера. У нас с Китаем очень похожие взгляды на будущее человечества. Американцы не могут собственными правилами удержать мир. Несмотря ни на какое западное влияние, мы самодостаточны: сотрудничаем в новых областях, говорим и о традиционном сотрудничестве. Я считаю, что наше политическое будущее должно стоять на столпах итогов Второй мировой войны и создания сообщества единой судьбы», — поделился мнением участник конференции.

По словам Санакоева, для Запада сейчас стратегическая цель — разрушение отношений Китая и России. Их не устраивает сплоченность двух стран, но если нашим государствам удастся встать в этом вопросе спина к спине, то любые попытки рассорить РФ и КНР потерпят крах. Он подчеркнул, что на раздор и провокации выделяются огромные деньги, но эти средства тратятся впустую.

Сотрудничество России и Китая выгодно обеим странам. Спикер рассказал, что процесс перехода на расчет в национальных валютах, начатый в 2008 году, идет успешно — более половины торгового оборота перевели в такой формат. К тому же полноценно работает газопровод «Сила Сибири» — совместный российско-китайский проект, который был запущен в 2019 году. В ходе беседы Санакоев подчеркнул, что Россия с Китаем не выступали против кого-то — «мы самодостаточны в партнерском вопросе». И это подтверждает наличие еще одного сильного участника политического треугольника — Индии. Сергей Санакоев уверен, что у трех стран есть хорошие перспективы сотрудничества.

Американцы не хотят замечать то, что мир меняется, они до сих пор наивно рассчитывают сохранить мировое господство, заявил Владимир Джабаров. Сегодня активно развиваются мощные экономики Китая, Индии и других стран. В этих условиях, по словам Джабарова, нормально сесть за стол переговоров можно только в одном случае — когда в США поймут, что мир стал многополярным.

Немецкий журналист-международник Александр Рар признал, что Западу в целом не нравится идея многополярного мира, но это естественный исторический процесс. Необходимо искать точки соприкосновения, поэтому Германия стала одной из европейских стран, которая не побоялась заявить о своем желании восстановить отношения с Россией. Но для того, чтобы наладить контакт, считает журналист, надо прекратить разговаривать языком ценностей.

«У нас правильные ценности, а у вас — плохие — вместо этого языка морали надо переходить на язык доверия и поиск общих интересов», — заключил Рар.

Он также отметил, что сейчас США оказывают на Германию серьезное давление по украинскому вопросу. Американцы пытаются заставить немцев вкладывать туда колоссальные суммы. Но поскольку Украина так и не перестроила политическую систему, европейцы разочаровались в этой стране. Они понимают, что это государство не стало и не станет второй Польшей, а США используют его лишь для сдерживания России, причем за европейский счет.

Интересы США и Германии по вопросу «Северного потока — 2» диаметрально противоположны. Немцы хотят получать дешевый российский газ, а американцы боятся потерять влияние в Европе за счет усиления позиций РФ. Профессор МГИМО, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин объяснил, чем руководствуются американцы.

«При [бывшем президенте США Дональде] Трампе было нефтегазовое лобби, которое всячески продвигало американский сжиженный природный газ (СПГ) на рынки ЕС. С точки зрения экономики в США много продукции, не связанной с углеводородами, доля продаж нефти и газа — мизерные. Но лобби было сильное, и Трамп повелся на это дело», — поделился ученый.

Он пояснил, что лоббисты продвигали свой СПГ как раз за счет санкций против «СП–2». С приходом Джо Байдена санкционные механизмы останутся, уверен Жизнин. Но учитывая, что новый президент США хочет помириться с Германией и окончательно не рассориться с ЕС, санкционные попытки уже не будут иметь для этого проекта печальных последствий.