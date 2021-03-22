Худрук Кубанского казачьего хора: На «Прощании славянки» любой зал встает и плачет

Художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, с 1974 года возглавляющий коллектив, рассказал ФАН о своем детище, о его участниках, каждый из которых — солист. Отмечающий свой день рождения Герой Труда России ответил, почему любой зал в мире встает и плачет, слушая «Прощание славянки» и «Вставай, страна огромная!».

«Исполнен долг, завещанный от Бога»

— Виктор Гаврилович, 22 марта вы отмечаете 83-летие, из них 47 лет вы возглавляете Кубанский казачий хор. В вашем послужном списке — множество званий и наград: народный артист РСФСР, Герой Труда России, лауреат государственных премий. Входите в состав Патриаршего совета по культуре. Вы в связке с именем хора, но никогда не выставляете свое имя, регалии и заслуги на первое место. Равнодушны к собственной славе?

— Скромность — штука относительная. Разумеется, надо быть скромным. Но с точки зрения христианской, я знаю: все, что я сделал, делал не сам и не один. За мной стоит великое множество людей, начиная от родителей.

— Кубанский казачий хор признан подлинным носителем национального культурного кода, за этим стоит все-таки ваша титаническая работа. Вы — исследователь народной песни, фольклорист, доктор искусствоведения, профессор, композитор, педагог. Народные песни в исполнении хора становятся каноническими, и такими их будут петь потомки. Верится, что еще не одно столетие: старейшему и крупнейшему национальному казачьему коллективу в этом году исполняется 210 лет.

— Я записывал много народных песен на Кубани, в Сибири. Моих сочинений набралось на 18 томов — это летопись Кубанского казачьего хора, я веду ее с 1974 года по сегодняшний день. Примерно тысячи три только народных песен, и своих песен где-то более четырехсот, написанных на стихи русских классиков советского и постсоветского времени.

Все дело в том, что мое — не мое. Поет у меня хор, артисты, а играют музыканты. Костюмы шью тоже не я (смеется). Тут уместно понятие «соборность». Моя задача очень трудная и сложная.

— Сбор, хранение, воссоздание, продолжение традиций — это миссия?

— Миссия — действительно слово очень высокое. Миссия — это долг, поэтому и у меня вступительное слово к своему восемнадцатитомнику такое: «Исполнен долг, завещанный от Бога». Это известные строки пушкинские, его, так сказать, посмертный «Борис Годунов».

«Войсковой хор слышали и Александр II, и Александр III»

— Какое первоначальное название Кубанского казачьего хора?

— Кубанский войсковой певческий хор — вот первоначальное родовое имя Кубанского казачьего хора. Официальная дата — 1811 год. Он был создал для благолепного пения в храме. Пели утром и вечером, когда шла церковная служба. Помимо богослужения давали светские концерты и потрясающе исполняли народную песню.

— Назовите самые важные вехи для хора на протяжении более чем двухсотлетней истории.

— Миссию хора определили те, кто его основал. У истоков стоял протоиерей Кирилл Россинский, который прожил небольшую жизнь, 51 год. Жизнь хора переплетена с историей казачества и государства Российского. После того как запорожское казачество было уничтожено, казаки разделились на верных, которые остались служить, и тех, что были в изгнании. В 1792 году Екатерина II подписала жалованную грамоту, по которой Черноморскому войску в вечное владение передавалась Правобережная Кубань. Императрица подарила серебряные трубы и литавры войску, что позволило соединить певческий хор и духовой оркестр, ставший позже симфоническим.

Войсковой хор был одним из лучших периферийных казачьих хоров, а их по тому времени было 12. За 100 лет они успели подняться на очень высокую исполнительскую высоту, духовную, но помимо церковной исполняли отечественную и зарубежную хоровую и акапельную музыку. Оркестр знал все симфонии Бетховена, Чайковского! Войсковой певческий хор слышали и Александр II, и Александр III.

В 1911 году хор отметил столетие, а потом начались революционные события в стране, которые внесли колоссальный раздрай. Известна судьба хора Жарова — они там были беспризорные, никому не нужные, но сохранили себя и объездили всю Италию, всю Испанию и города Европы. Потом они объездили все страны Латинской Америки, США — пели везде, где были русские храмы.

Первым художественным руководителем в советское время был Григорий Митрофанович Концевич, который получил образование в Петербурге. Судьба его сложилась трагически, и в 1937 году его жизнь оборвалась. Реабилитация казачества и хора произошла позже. Мы — официальные правопреемники хора.

Любовь к пению — это неотъемлемая часть казачьей самобытной культуры, она связана с военно-историческими традициями Отечества, бытом и воспитанием в семье. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Конечно, новые времена, новые законы, и, слава Богу, произошло соединение с Зарубежной православной церковью...

«Россия набрала свою духовную силушку»

— Светское, духовное, народное, классическое — чему больше места в вашем репертуаре?

— Большую роль сыграла для меня и коллектива встреча в 1995 году со святейшим патриархом Алексием II. Мы пели для него, он нам дал очень высокую оценку, сказав: «Ваше пение достойно пения в храме». После благословления патриарха Кубанский казачий хор пел в храме Христа Спасителя, в Донском и Свято-Даниловском монастырях в Москве, в Краснодаре, где базируется хор, в разных храмах нашей страны и за рубежом.

Мы пели в Кафедральном соборе Белграда, в Париже, пели в Ташкенте, в Рижском кафедральном храме Латвийской православной церкви. Для меня величайшая духовная радость — появление храма Вооруженных сил в Москве. Придет время, и мы совершенно точно там будем петь.

— Коллектив выступал на самых ответственных мероприятиях, например на Олимпиадах, где нашей команде нужно было поднять дух и побороться за спортивную славу Отечества. По какому принципу подбирается репертуар для участия в мероприятиях государственного масштаба?

— Народ всегда имеет свою историю. Вера, язык, традиции, культура — это все объединяет народ. Есть разобщение, есть непонимание, есть устремления к материальным ценностям — мы же видим, откуда берутся все эти Навальные, лжепатриарх, который на Украине. Откуда они все берутся? Но Россия сейчас уже, слава Богу, набрала свою силушку: и духовную, и материальную, и патриотическую.

Вспомним Бородинскую битву, Полтаву, победу в Великой Отечественной войне. Эти победы не упали с неба — русский народ готов положить голову «за други своя», за Отечество. Миссия хора, который в составе войска родился, — поднять дух человека на высоту, с которой российские воины, как в битве за Бородино: «И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали...»

— Как планируете отметить 210-ю годовщину основания хора?

— Будут концерты дома, в Краснодаре, в Петербурге. Будут выступления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. У нас прекраснейшие отношения с Большим залом Московской консерватории, есть идея совместной программы с симфоническим оркестром Владимира Федосеева.

Мы обязательно примем участие в мероприятиях, посвященных 800-летию Александра Невского. Надеюсь, наша мечта сбудется, и мы споем в храме на Поклонной горе.

«Где бы мы ни пели «Прощание славянки» — зал встает»

— Ваш коллектив часто гастролирует. Невероятно сложно организовать поездку любого крупномасштабного творческого коллектива. Как коронавирус повлиял на ваш гастрольный график?

— Я занимаюсь в большей степени творческой стороной нашей деятельности, а моим первым заместителем является тоже Захарченко, тоже Виктор — это мой внук. Он поражает меня не потому, что внук. Поразительно работоспособный, ответственный, способный парень, о решении организационных вопросов он вам расскажет лучше меня.

Есть проблема — антиакустический зал. Коллектив базируется в Доме политического просвещения. Он не наш, понимаете: некоторое чемоданное такое настроение. Приезжая в Италию, во Флоренцию, думали, что нам нужны будут микрофоны. Оказалось, акустика божественная: мы пели прямо в мрамор, безо всяких микрофонов. Такой зал нужен дома, где мы живем и репетируем.

У нас в Кубанском казачьем хоре сегодня есть научно-исследовательский центр, есть детская школа для одаренных детей, ведь нужно развиваться. Будут еще, надеюсь, судьбоносные встречи, как в 2001 году с Владимиром Владимировичем Путиным. Тогда у нас был концерт в Сочи. И потом получилось, что хор был на плановых гастролях в Германии, в Ганновере. И вдруг меня приглашают к Владимиру Владимировичу — он же там служил, в Германии, свободно говорит по-немецки.

Путин попросил нас спеть куплет из «Прощания славянки». Запели! Конечно, все встали. Где бы мы ни пели эту песню, везде народ поднимается с мест. Не так давно мы были в Болгарии, спели эту песню и «Вставай, страна огромная». В Болгарии — натовские войска, но тем не менее мы запели — и зал встал.

— Отчего любой зал в более чем ста государствах мира, где вы бывали, встает и плачет, слушая «Прощание славянки» и «Вставай, страна огромная!» в исполнении старейшего хора? Что понимают о России люди, которые не знают ни слова по-русски, никогда не были в России, живут в своей реальности, слушают своих политиков, читают свои газеты, поют песни на родном языке?

— Действительно, наш хор только за мою бытность побывал в сотне стран: Европа, Азия, Китай, Япония, США, Латинская Америка, Мексика и так далее. Мы были везде. Мы на самом деле делаем очень важное, скрепляющее искусство. Коллектив по праву можно назвать послом мира. На наших концертах люди цепенеют и плачут, потому что мы обращаемся к глубинной сущности человека. Кто герой народной песни? Это мать, отец, брат, сестра, родня, семья. Родство. Плачут, я считаю, слезами благодарности.

Мой отец погиб в 36 лет, а мы думали, что он пропал без вести. И сколько таких семей в России! Вот наш менталитет и не дает покоя нашим так называемым партнерам. Люди, конечно, должны иметь достаток: я пережил голод, холод, я пережил трагедии, 7 лет лежал только на спине, ходил много лет на костылях. И все равно я выхожу на сцену, мне господь дает такие силы.

Люди другой веры, другого исповедования находят в нас что-то такое для души. У каждого какая-то своя правда, а здесь, в зале — должен быть свет. Поэтому наша миссия сегодня — быть по настоящему духовным, патриотическим коллективом, дарить людям радость для души, петь не для раздрая с кем-то, а для спасения нас самих, нашей матушки-России.

Нужно все время духовное оружие держать — это мое глубочайшее убеждение. России нужны патриоты, искренне ее любящие и в самый суровый час готовые героически отдать за нее жизнь. Время трудное — берут Россию в кольцо. Ради Бога, ничего с ней не случится, она выстояла во все самые тяжкие времена — и снова выстоит!